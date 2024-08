Un trader Bitcoin (BTC) pense que ce Dogecoin (DOGE)-killer à 0,034 $ va augmenter de 4 426 %

Les principales cryptomonnaies n’ont pas réussi à retrouver leurs niveaux d’avant le krach du 5 août. Par exemple, le bitcoin (BTC) s’échangeait contre environ 59 277 dollars le 14 août, tandis que le dogecoin (DOGE) tournait autour de 0,1025 dollar.



Alors que ces cryptomonnaies restent des choix d’investissement viables, un trader renommé de Bitcoin (BTC) pense que RCO Finance (RCOF), un nouveau jeton Ethereum, va bientôt s’envoler de 4 426 % et renverser le Dogecoin (DOGE).

Pourquoi ce trader Bitcoin (BTC) pense-t-il que RCO Finance (RCOF) va connaître une hausse astronomique et éclipser le Dogecoin (DOGE) ? Poursuivez votre lecture pour le découvrir !

Le robot-conseiller de RCO Finance est un assistant d’investissement de nouvelle génération

RCO Finance est une plateforme DeFi émergente qui cherche à aider les investisseurs à rationaliser leur expérience d’investissement. À cette fin, RCO Finance a intégré de nombreux outils futuristes à sa plateforme. Cependant, la pièce maîtresse de la plateforme RCO Finance est son robo-conseiller.

Étonnamment, le robo-conseiller de RCO Finance est le seul outil de négociation dans le domaine de la crypto-monnaie qui fonctionne entièrement avec l’IA. Contrairement aux conseillers financiers traditionnels, qui ont tendance à proposer des recommandations basées sur les émotions et les biais cognitifs, le robo-conseiller de RCO Finance s’appuie sur des algorithmes et l’apprentissage automatique.

En utilisant les derniers algorithmes et l’apprentissage automatique, le robot-conseiller offre aux investisseurs des recommandations d’investissement basées sur des données. En outre, le robot-conseiller surveille les tendances du marché en temps réel, ce qui permet aux investisseurs d’ouvrir ou de fermer des positions d’investissement pour réduire le risque et augmenter la rentabilité.

En outre, le robot-conseiller fournit gratuitement des conseils juridiques fiscaux et financiers pour aider les investisseurs à rester en conformité. Fait étonnant, RCO Finance permet aux investisseurs d’accéder gratuitement à son robot-conseiller. Ainsi, les investisseurs novices et avertis peuvent facilement obtenir des services de gestion financière professionnels, les aidant à optimiser leurs portefeuilles pour une croissance rapide.

Ces avantages expliquent pourquoi ce trader Bitcoin (BTC) pense que le jeton natif de RCO Finance dépassera bientôt le Dogecoin (DOGE).

Une plateforme DeFi alimentée par l’IA et la blockchain

Une autre caractéristique exceptionnelle de la plateforme de RCO Finance est son infrastructure sophistiquée alimentée par l’IA et la blockchain. Cette fusion technologique permet à RCO Finance de rester à la pointe de la technologie. Plus précisément, RCO Finance dépend de la technologie blockchain pour la sécurité, la transparence, la rentabilité et la rapidité.

D’autre part, l’IA aide à éliminer l’intervention de la plateforme de RCO Finance. RCO Finance n’a pas besoin d’attendre des mois pour introduire de nouvelles fonctionnalités de dApp, car l’IA peut gérer cette tâche en quelques minutes. En outre, l’IA permet aux utilisateurs de RCO Finance de construire des stations de trading sur mesure avec des outils personnalisés qui répondent à leurs besoins d’investissement.

La plateforme DeFi de RCO Finance est une place de marché entièrement équipée pour les actifs naissants et traditionnels. Plus précisément, la plateforme RCO Finance donne accès à plus de 12 500 classes d’actifs, y compris les ETF, l’immobilier, les actions et les produits dérivés décentralisés, pour n’en citer que quelques-uns.

Cette offre massive d’actifs permet aux investisseurs d’avoir l’embarras du choix pour diversifier leurs portefeuilles et de se prémunir davantage contre les risques. Cela explique pourquoi ce trader chevronné de Bitcoin (BTC) pense que le jeton Ethereum de RCO Finance augmentera paraboliquement et éclipsera le Dogecoin (DOGE).

RCOF prêt à bondir de 4 426 % alors que les investisseurs affluent vers sa prévente

RCOF est le jeton transactionnel et de gouvernance de la plateforme RCO Finance. Notamment, RCOF est un jeton déflationniste avec une offre maximale de 800 millions de pièces.

Jusqu’à présent, RCOF a obtenu 1,43 million de dollars. Cette croissance rapide explique pourquoi ce trader légendaire de Bitcoin (BTC) s’attend à ce que RCOF dépasse bientôt Dogecoin (DOGE).

Le 14 août, RCOF en était à l’étape 2 de sa prévente publique en cours. Le prix de RCOF au cours de cette étape est de 0,0344 $, ce qui offre aux investisseurs un point d’entrée intéressant. L’étape suivante est l’étape 3, et le prix de RCOF devrait augmenter à 0,0558 $ au cours de cette étape, générant un retour sur investissement de 62 % pour les investisseurs de l’étape 2.

De plus, ces rendements devraient atteindre 1 500 % lorsque RCOF atteindra son prix de cotation prévu entre 0,4 et 0,6 $. Cependant, ce trader Bitcoin pense que le buzz croissant autour de RCO Finance pourrait faire bondir RCOF de 4 426 % avant la fin de l’année 2024.

Cette prévision explique pourquoi vous devriez prendre le train de RCO Finance très tôt pour obtenir des rendements massifs.

