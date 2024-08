Cryptos : le trader qui a fait x500 avec Solana affirme que ce token Ethereum va exploser

Malgré le ralentissement actuel du marché, un trader de cryptomonnaies de premier plan, célèbre pour ses participations stratégiques, en particulier dans Solana, a surpris la communauté cryptographique avec sa projection enthousiaste pour un nouveau jeton Ethereum, ETFS. Le jeton ERC-20, ETFS, est la crypto-monnaie native d’ETFSwap et un pionnier dans l’évolution du commerce des ETF.

Un trader Crypto de premier plan estime que ETFSwap (ETFS) est sur le point d’entrer dans une phase haussière explosive

Le marché des crypto-monnaies est très incertain car la plupart des crypto-monnaies connaissent un déclin violent. Cependant, l’analyse super-optimiste d’un nouveau jeton Ethereum (ETH), ETFSwap (ETFS), réalisée par un crypto-trader, est porteuse d’espoir pour la communauté cryptographique.

Le trader crypto anonyme a d’abord été rendu populaire par les profits considérables qu’il a réalisés en achetant Solana (SOL) à 0,5 $ pendant le creux cryptographique de décembre 2021 et en vendant la plupart de ses avoirs dans l’altcoin pour gagner plus de 50 millions de dollars, ce qui lui a valu une place parmi d’autres millionnaires de Solana (SOL).

Il avait été mis en veilleuse depuis 2022 à la suite de l’opération Solana, mais il a refait surface avec des mouvements d’investissement intéressants, en particulier dans Ethereum . Un mémo circulant dans la communauté cryptographique indique qu’ETFSwap (ETFS) est sa nouvelle participation stratégique. Il pense que le jeton Ethereum dépassera les 5 000 % au cours des deux prochains mois, comme Solana (SOL) en 2022.

Il a noté que la proposition de valeur unique d’ETFSwap (ETFS) est révolutionnaire et redéfinira le trading des ETF. Comme il l’a fait avec Solana (SOL), il a exprimé son intérêt à investir dans ETFSwap (ETFS) au prix actuel de 0,01831 $. Il a également mentionné qu’il profiterait de la plateforme de trading d’ETFSwap (ETFS) pour ses avantages juteux.

Avec le lancement des ETF Spot Ethereum, le trading des ETF est en train de devenir la voie privilégiée par de nombreux investisseurs pour verrouiller leurs avoirs. Les détenteurs d’ETFS peuvent bénéficier de frais de trading réduits sur les transactions effectuées sur la plateforme ETFSwap (ETFS). Ils peuvent également miser sur leurs jetons pour obtenir un revenu passif avec un rendement de 87 %, ce qui peut augmenter leur portefeuille de plus de 10 000 %.

ETFSwap (ETFS) sera le pionnier de l’évolution du trading des ETF

ETFSwap (ETFS) est une plateforme de trading de premier plan qui vise à démocratiser l’accès aux actifs numériques du monde réel en intégrant la technologie blockchain et le trading d’ETFs institutionnels. Dans un espace qui a historiquement exclu les investisseurs particuliers des opportunités d’ETF institutionnels, ETFSwap (ETFS) promeut l’inclusivité en rendant les ETF accessibles à tous.

Prendre les mauvaises décisions par peur ou par cupidité peut amener un trader à perdre tout son capital sur le marché. Pour éviter cela, ETFSwap (ETFS) utilise des outils avancés, tels que l’ETF Screener et l’ETF Tracker, alimentés par l’IA, pour aider les investisseurs à prendre des décisions de trading efficaces afin de protéger leurs avoirs.

Pour rester à la pointe de l’innovation, ETFSwap (ETFS) se consacre à la création de conditions qui aident les investisseurs à réaliser des bénéfices grâce au trading d’ETF. Grâce à ses fonctionnalités transparentes et à sa navigation intuitive, la plateforme ETFSwap (ETFS) rend les opérations sur ETF faciles et gratifiantes pour tous les utilisateurs.

Contrairement aux limitations des banques traditionnelles en matière d’heures de trading, ETFSwap (ETFS) permet aux utilisateurs de trader 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des conditions de marché réelles. Ainsi, les investisseurs et les traders peuvent maximiser le potentiel de réaction à la dynamique en constante évolution du marché en saisissant chaque opportunité de profit et en clôturant ou en modifiant les positions ouvertes pendant les périodes de volatilité.

Enfin, l’engagement d’ETFSwap (ETFS) en faveur de la confidentialité et de la sécurité a incité l’équipe à renforcer son infrastructure en s’appuyant sur la blockchain Ethereum, hautement sécurisée et évolutive. En outre, l’équipe a effectué une vérification KYC par Solidproof, une société d’audit de la sécurité des contrats intelligents. Lorsque Cyberscope, un cabinet d’audit de cybersécurité, a effectué un audit approfondi de la plateforme ETFSwap (ETFS), il n’a pas trouvé de vulnérabilités importantes.

Conclusion

Alors que les investisseurs sont à la recherche de la prochaine pièce de monnaie de type Solana qui les rendra millionnaires, le trader millionnaire anonyme met en garde la communauté cryptographique contre l’utilisation d’ETFSwap (ETFS). Le jeton Ethereum a vendu près de 75 millions d’unités et a généré 2,61 millions de dollars lors de sa prévente. Les investisseurs peuvent utiliser la promotion “ETFS50” pour obtenir un bonus de 50 % lorsqu’ils achètent le jeton à son prix super réduit de 0,01831 $.

