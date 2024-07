Les traders SHIB & BONK investissent dans le token Ethereum RCOF à 0,0127 $ : pourquoi ?

Les investisseurs ont été déçus par Shiba Inu et BONK, car ces memecoins populaires doivent encore répondre à leurs attentes.

À la recherche de la prochaine opportunité d’investissement prometteuse, de nombreux investisseurs ont porté leur attention sur un jeton Ethereum appelé RCO Finance (RCOF). Ils dirigent activement leurs capitaux vers sa prévente en cours.

Lisez la suite pour connaître les raisons de ce changement notable dans l’intérêt des investisseurs.

RCO Finance génère un intérêt massif de la part des investisseurs

Les traders qui ont subi des pertes en investissant dans SHIB et BONK comptent désormais sur l’offre de RCO Finance, un robo-conseiller de pointe alimenté par l’IA, pour compenser leurs pertes.

Leur confiance dans cet outil intelligent repose sur sa capacité à prendre des décisions éclairées au nom des utilisateurs et à tirer parti des mouvements du marché sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une expertise financière approfondie.

De nombreux investisseurs de SHIB et BONK considèrent les stratégies d’investissement personnalisées des robo-conseillers comme un atout majeur. C’est aussi parce que le conseiller analyse les objectifs financiers, la tolérance au risque et l’horizon d’investissement de chaque investisseur afin de créer un système d’investissement qui réponde à leurs préférences et objectifs individuels.

En plus de ses caractéristiques principales, RCO Finance offre une suite complète d’outils DeFi. Ceux-ci comprennent un protocole de prêt pour générer des revenus passifs, des possibilités de mise en jeu pour les fournisseurs de liquidités et une carte de débit polyvalente qui facilite les transactions transparentes entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée.

Reconnaissant l’importance de la sécurité dans l’écosystème DeFi, RCO Finance soumet régulièrement ses contrats intelligents à des audits menés par la société de sécurité SolidProof, leader du secteur. La plateforme de négociation DeFi s’engage à opérer dans un cadre entièrement réglementé et licencié, ayant acquis les permis et approbations nécessaires pour garantir la conformité avec les réglementations européennes et mondiales.

Chute du prix de Shiba Inu (SHIB) malgré le burn du token

De nombreux amateurs de crypto-monnaies ont qualifié de « décevante » la récente performance du marché de SHIB. Son prix a baissé de 3 % au cours du dernier mois et de 12,5 % au cours de la dernière semaine, malgré le retrait significatif de ses tokens de la circulation.

Les analystes cryptographiques ont été surpris par cette baisse du SHIB, car les taux d’absorption élevés et continus sont généralement considérés comme un indicateur d’un avenir positif pour le prix du SHIB. L’analyse technique laissant entrevoir une baisse possible du SHIB, de nombreux investisseurs se concentrent sur des altcoins offrant de meilleures propositions de valeur, comme RCO Finance.

L’ère haussière de BONK est-elle terminée ? Les performances du marché soulèvent des inquiétudes

BONK a attiré l’attention des analystes en raison de sa solide performance sur le marché, en particulier après avoir gagné une traction significative au cours de l’année écoulée avec une augmentation de plus de 80 fois. Le cours de BONK a poursuivi sa trajectoire ascendante, atteignant un nouveau record historique en mars 2024.

Cependant, BONK a récemment connu un déclin, son prix chutant de plus de 30 % depuis son récent pic et de 6 % au cours des dernières 24 heures. Cette tendance baissière incite de nombreux investisseurs à se détourner de BONK pour se tourner vers des crypto-monnaies en hausse comme RCO Finance.

0,0127 $ à 0,4 $ ? Le potentiel de RCOF est explosif

Après tant d’essais sur d’autres actifs cryptographiques, il est devenu évident que la prochaine grande chose sur le marché DeFi est la prévente en cours de RCO Finance. La prévente a été stratégiquement structurée avec une approche par étapes, où le prix du jeton augmente de manière exponentielle à chaque nouvelle étape.

Le prix de cotation anticipé de RCOF s’élève à 0,4 $, ce qui représente une augmentation remarquable de 3000 % par rapport au prix actuel de l’étape 1 de 0,01275 $. Avec plus de 38 millions de tokens en prévente déjà vendus, l’opportunité de profiter des prix réduits est limitée.

Cependant, les avantages de la participation à la prévente de RCOF ne s’arrêtent pas là. En tant qu’investisseur, vous aurez la possibilité de contribuer activement à l’expansion de cet écosystème passionnant. En exerçant vos droits de gouvernance et de vote, vous pouvez directement influencer les décisions clés, ce qui fait de RCOF un investissement encore plus attrayant.

Et voici le meilleur : en participant dès maintenant à la prévente, vous pourrez bénéficier de prix en espèces pouvant atteindre 100 000 dollars !

