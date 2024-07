Cryptos : un célèbre trader DOGE assure que RCO Finance (RCOF) va suivre Shiba Inu et faire +130%

Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) ont pris la tête du marché des altcoins, bien que RCO Finance (RCOF) les suive de près.

Un éminent trader de DOGE a récemment partagé son opinion à ce sujet, déclarant que RCO Finance peut imiter la folle hausse de 130% de Shiba Inu.

La tentative de RCO Finance d’imiter le succès de Shiba Inu

L’une des pièces les plus populaires dans le monde d’aujourd’hui, le Shiba Inu, a vu sa valeur augmenter de 130 % au cours des dernières semaines. Selon le trader DOGE, RCO Finance (RCOF) connaîtra bientôt le même parcours sur le marché en raison de sa popularité et de ses caractéristiques uniques.

Originaire de la plateforme RCO Finance, RCOF gagne en popularité lors de sa prévente, avec plus de 60 % du plafond initial de prévente vendu jusqu’à présent. Cette hausse est liée à la valeur utilitaire du jeton et à l’intérêt croissant pour les jetons crypto IA.

Raison de cette prédiction

Comme l’a observé le trader de DOGE, RCOF se comporte de la même manière que Shiba Inu, attirant rapidement l’attention des gens. Il établit également des similitudes entre les jetons, soulignant qu’ils sont tous deux déflationnistes et axés sur la communauté.

Le trader DOGE soutient que certaines caractéristiques de RCO Finance pourraient lui donner un avantage concurrentiel et surpasser Shiba Inu.

Trading assisté par l’IA pour la DeFi et les cryptos à l’aide de Robo Advisor

Outre ses similitudes avec Shiba Inu, le trader DOGE souligne que RCOF possède une caractéristique unique : La négociation assistée par l’IA. Le Robo Advisor applique l’intelligence artificielle, les processus d’apprentissage automatique et les algorithmes pour effectuer des transactions qualifiées et permettre aux utilisateurs d’obtenir les revenus les plus élevés possibles.

Cet outil intelligent agit comme un guide financier personnel, analysant méticuleusement les objectifs financiers, la tolérance au risque et le paysage du marché pour créer une stratégie d’investissement personnalisée. Il s’attache à aligner les investissements sur les objectifs individuels plutôt que de donner des conseils génériques.

Le robo-advisor s’adapte en temps réel, en veillant à ce que le portefeuille reste aligné sur les objectifs, même si les conditions de marché changent. Cette approche dynamique, alimentée par l’IA, permet aux investisseurs de tous niveaux de naviguer en toute confiance dans DeFi et d’atteindre leurs objectifs financiers.

Cette fonctionnalité pourrait attirer davantage d’investisseurs et de traders sur la plateforme en combinant DeFi et les échanges de crypto-monnaies, offrant ainsi un moyen pratique et efficace de participer simultanément aux deux marchés.

Des échanges diversifiés

Alors que Shiba Inu et DOGE peuvent être considérés comme des memecoins, RCO Finance apporte une valeur ajoutée en permettant de négocier et de posséder différents types d’actifs, à la fois réels et cryptographiques.

La diversification est une technique saine pour tout portefeuille d’investissement, et RCO Finance propose différents produits dans lesquels investir. Qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’ETF ou d’autres investissements, la plateforme adapte votre niveau de risque préféré à vos objectifs financiers, fournissant ainsi un portefeuille capable de résister à la volatilité du marché boursier.

Grâce à un effet de levier de 1000 fois, les traders de RCOF peuvent maximiser leurs gains tout en gérant les risques. En outre, les gains peuvent être négociés à l’aide d’une carte de débit disponible dans le monde entier, sans restrictions géographiques ni exigences KYC.

Le trader DOGE estime que les diverses options de RCOF attireront les investisseurs à la recherche d’une stabilité à long terme et d’opportunités de profit à court terme. Par conséquent, RCO Finance pourrait connaître une hausse importante, similaire à celle de Shiba Inu.

Confidentialité et sécurité

RCO Finance donne la priorité à la sécurité en s’intégrant à Fireblocks et en adoptant une politique de non-KYC pour protéger les valeurs de sécurité fondamentales de la plateforme. En outre, le contrat intelligent du token RCOF est audité par SolidProof, un leader mondial de la technologie blockchain.

La prévente de RCO Finance : Votre chance d’obtenir un retour sur investissement de plus de 40 fois

La prévente de RCO Finance est maintenant ouverte, et tout le monde peut investir dans les jetons RCOF au prix de 0,0127 $ pour les premiers inscrits. Le prix des jetons augmentera au cours des derniers tours d’une vente de jetons, ce qui offre de bons rendements aux investisseurs qui investissent tôt.

À la fin de la prévente, RCOF devrait atteindre environ 0,60 $, ce qui représente des gains de plus de 4 000 %. Un investissement de 100 dollars aujourd’hui pourrait se transformer en 40 000 dollars lorsque le jeton sera coté sur les principales places boursières.

Avec des échanges alimentés par l’IA, des options d’investissement diversifiées et un accent mis sur la confidentialité et la sécurité, RCOF présente un potentiel de croissance significatif. Les investisseurs peuvent rejoindre la prévente dès maintenant pour bénéficier de retours massifs lorsque RCOF sera bientôt listé sur les principales bourses.

Ne manquez pas cette opportunité d’investir dans l’un des projets cryptographiques à la croissance la plus rapide !

