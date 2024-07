Cryptos : Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) et ETFSwap (ETFS) en route vers 1$ ?

La course est lancée, et ETFSwap (ETFS), propulsé par une demande croissante pour son utilité, est en passe d’atteindre 1 dollar devant Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA).

Un prix de 1 $ pour ETFSwap (ETFS) est une question de temps

En ce qui concerne l’utilité sur le marché cryptographique, ETFSwap (ETFS) fournit l’utilité la plus viable et la plus précieuse dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi), en associant son jeton natif à des titres du monde réel qui sont hautement valorisés sur les marchés financiers traditionnels et en donnant aux investisseurs cryptographiques l’accès à la propriété de ces actifs.

Le lancement prochain des ETF spot Ethereum (ETH) et les nouvelles bien accueillies concernant la demande d’ETF spot Solana (SOL) ont attiré 75 % des investisseurs crypto dans la prévente de l’ETFSwap (ETFS), accélérant sa possibilité d’une valorisation à 1 $.

La plateforme ETFSwap (ETFS) garantit que la négociation d’ETF cryptographiques et d’autres ETF institutionnels sera la plus rentable pour ses utilisateurs en fournissant plusieurs outils essentiels pilotés par l’IA, tels qu’un scanner d’ETF, un filtre d’ETF et un tracker d’ETF, afin d’aider les utilisateurs à trouver les meilleurs ETF dans lesquels investir. Les services 24 heures sur 24 de la plateforme éliminent la nécessité d’attendre les heures de négociation pour acheter et vendre des ETF, car les investisseurs ont accès à leurs comptes quel que soit le fuseau horaire. En outre, la nature décentralisée de la plateforme empêche l’intervention de tiers, tels que les courtiers.

Le prix de 1 $ par jeton ETFS sera alimenté par la demande croissante des investisseurs qui souhaitent bénéficier des 87 % de rendement annuel en pourcentage (APY) que l’ETFSwap (ETFS) offre à ceux qui achètent et mettent en jeu les jetons ETFS natifs dans les pools de liquidité, ainsi que des droits de gouvernance accordés aux détenteurs.

En outre, le prix sera stimulé par les traders qui ont besoin de jetons ETFS pour accéder à l’effet de levier 10x sur les options de trading, ce qui leur permet d’augmenter leurs marges bénéficiaires jusqu’à 50 000 %, et d’accéder à l’effet de levier 50x sur tous les ETF cotés en bourse.

L’équipe d’ETFSwap (ETFS) a effectué le KYC avec SolidProof et a été auditée par CyberScope, une société de sécurité blockchain. Les contrats intelligents ont été vérifiés, ce qui renforce la confiance des investisseurs dans l’espace cryptographique.

La forte possibilité d’atteindre 1 $ par jeton à partir d’un prix bas de 0,01381 $ est plus qu’un signal pour participer à la prévente en cours d’ETFSwap (ETFS) pendant que vous le pouvez.

L’engouement pour le Dogecoin (DOGE) est en train de s’arrêter

Les tentatives du Dogecoin (DOGE) de retrouver son record historique de 0,73 $ ont été vaines, car la mème pièce alpha-dog continue de faire face à une tâche herculéenne pour maintenir le battage médiatique dont elle a bénéficié de la part des investisseurs qui s’attendaient à ce que le prix du Dogecoin (DOGE) atteigne 1 $.

Les investisseurs en Dogecoin comptent constamment leurs pertes et passent à des projets plus rentables comme l’ETFSwap (ETFS).

L’offre illimitée du Dogecoin est un rouage constant de sa progression. Comme l’offre de jetons Dogecoin (DOGE) continue de dépasser la demande, il est très probable que le Dogecoin atteigne 1 $ à partir de son prix actuel de 0,12 $.

Cardano (ADA) à 0,4 $ est sur le point de se vendre

Cardano (ADA) se négocie actuellement à 0,41 $, ce qui est plus éloigné de 1 $ qu’il n’y paraît, compte tenu de sa position en tant que 10e crypto en termes de capitalisation boursière et du fait qu’il a lutté depuis sa chute de son sommet historique en 2021.

Les progrès des projets construits sur Cardano (ADA) sont menacés par l’examen réglementaire et les progrès de la technologie blockchain de couche 2. Bien que Cardano (ADA) existe pour combler les lacunes d’Ethereum, son principal concurrent, il continue de lutter pour l’adoption.

Cardano (ADA) a suscité l’espoir des investisseurs lorsque les niveaux de prix ont atteint 0,5 $ en mai. Cependant, ces espoirs ont été brisés depuis longtemps, et avec le prix de Cardano (ADA) luttant pour se maintenir à 0,41 $, une chute en dessous signalerait une vente massive.

Pour finir : ETFSwap (ETFS)

L’ETFSwap (ETFS) l’emportera toujours sur des concurrents comme Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA) car il offre plus de valeur et d’utilité aux investisseurs dans et en dehors de l’espace crypto qui sont intéressés par le rapprochement de la finance décentralisée (DeFi) et de la finance traditionnelle (TradFi).

