Le prix de l’Ethereum dépasse la résistance critique, les altcoins ETH vers un rallye de +54% ?

L’Ethereum (ETH) a récemment franchi un niveau de résistance significatif qui a suscité des attentes d’une hausse de 54% des prix des altcoins ETH, ce qui a ravivé l’intérêt pour les altcoins.

L’Ethereum a augmenté de 13,5 % au cours des dernières 24 heures et se négocie au-dessus de 3 300 $. Cette dynamique haussière intervient après que le BTC a atteint un nouveau sommet après avoir été en territoire baissier pendant plus d’un mois.

L’Ethereum a connu une hausse spectaculaire de ses performances sur le marché, ce qui représente une grande menace pour la suprématie à long terme du Bitcoin. Avec cette dernière reprise, les analystes pensent que l’ETH atteindra les 5 000 dollars dans les semaines à venir. Ce serait nettement plus élevé que son prix actuel, ce qui donnerait aux investisseurs de nouvelles raisons de se réjouir de l’Ethereum.

L’explosion de l’Ethereum déclenche une frénésie pour les altcoins

Ces derniers mois, l’Ethereum a marqué un tournant pour le marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Après avoir évolué latéralement autour de 3200 dollars pendant plusieurs semaines, l’ETH a finalement franchi ce niveau, atteignant 3369,192 dollars le 15 juillet 2024.

Cette percée a non seulement renforcé la confiance dans les fondamentaux à long terme de l’ETH, mais a également déclenché une manie parmi les investisseurs qui cherchent désespérément des altcoins de l’ETH pour gagner de l’argent.

Les altcoins ETH pour capitaliser sur cette hausse

La montée en flèche du prix de l’Ethereum devrait profiter à un groupe d’altcoins ETH. Au sein de l’écosystème Ethereum, ces altcoins pourraient bientôt voir leur prix augmenter de 54 %.

RCO Finance : RCOF est l’altcoin natif de la plateforme RCO Finance, qui permet de négocier plus de 12 000 RWA. Le volume des ventes d’altcoins a augmenté rapidement, parallèlement à la hausse du prix de l’Ethereum. Le RCOF a un fort potentiel et le nombre d’Altcoins RCOF ETH en prévente vendus sur la plateforme est en constante augmentation. Lido Staked Ether (STETH) : Étant donné que STETH est le produit phare de staking liquide, nous pouvons nous attendre à une demande accrue de récompenses de staking en Ethereum. Avec une capitalisation boursière de 32,94 milliards de dollars, le staking en STETH sera bénéfique si le prix de l’Ethereum augmente. Chainlink (LINK) : Chainlink renforce l’écosystème Ethereum en tant que réseau Oracle décentralisé le plus important parmi ses pairs, car il aide les contacts intelligents à accéder aux informations du monde réel. Avec une capitalisation boursière atteignant 8,5 milliards de dollars, LINK devrait bénéficier d’une activité et d’une adoption accrues au sein du réseau Ethereum. Uniswap (UNI) : Uniswap, étant le plus grand DEX sur Etherscan, devrait gagner en trafic car de plus en plus de personnes échangent avec l’ETH, créant une corrélation directe avec le prix de l’Ethereum. La plateforme ayant actuellement une capitalisation boursière de 6,38 milliards de dollars, Uniswap recevrait un soutien important de la part de l’écosystème, ce qui favoriserait sa croissance.

RCO Finance s’apprête à devenir le meilleur Altcoin ETH pour capitaliser sur la hausse du prix de l’Ethereum

Parmi les altcoins ETH, RCO Finance (RCOF) se distingue comme le meilleur altcoin pour bénéficier de la hausse du prix de l’Ethereum. En tant que plateforme financière décentralisée construite sur Ethereum, RCOF offre divers services tels que le prêt, le jalonnement et le trading.

Avec une communauté croissante, RCO Finance montre un grand potentiel de marché, offrant divers outils et fonctionnalités DeFi pour une expérience de trading en douceur. Le robo-conseiller avancé en crypto IA analyse les objectifs financiers, la tolérance au risque et les conditions du marché pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et adaptées à leurs besoins.

La plateforme fonctionne entièrement sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, éliminant ainsi le besoin d’intervention humaine. Cette technologie avancée garantit que les utilisateurs reçoivent des conseils financiers judicieux et des décisions d’investissement optimales sans les biais ou les erreurs qui peuvent provenir des conseillers humains.

L’altcoin ETH RCO Finance est doté d’une forte tokenomique pour empêcher la manipulation par ceux qui affichent des sentiments positifs sur les médias sociaux afin de provoquer des pics de demande insoutenables. Cela fait de RCOF une opportunité lucrative pour les investisseurs qui souhaitent être associés à Ethereum pendant les hausses de prix sans risque excessif.

RCO Finance donne la priorité à la sécurité en intégrant sa plateforme avec Fireblocks pour une protection avancée. De plus, le contrat intelligent des altcoins ETH RCOF est audité par Solidproof, une autorité de premier plan en matière de sécurité de la blockchain. Cela renforce la confiance des investisseurs, réduisant le scepticisme à l’égard des mauvais plans potentiels.

Capitaliser sur la prévente de RCO Finance

Alors que la flambée du prix de l’Ethereum et la reprise potentielle des altcoins ETH offrent des opportunités intéressantes, les investisseurs avisés devraient également prendre en compte la prévente en cours des altcoins RCO Finance (RCOF).

La prévente de RCO Finance a été un succès retentissant, le projet ayant vendu rapidement plus de 55 millions d’altcoins RCOF ETH. Les investisseurs précoces qui achètent à 0,0127 $ pourraient réaliser un profit 30x lorsque le jeton sera lancé à 0,4 – 0,6 $. Un investissement initial de 1000 dollars pourrait rapporter plus de 30000 dollars lors de la cotation.

En plus d’un retour sur investissement élevé, les détenteurs d’altcoins RCOF ETH ont accès à des revenus passifs grâce au staking, à des remises sur les transactions, à des services clients prioritaires et à des droits de vote sur le protocole. De plus, au fur et à mesure que la plateforme se développera, ils auront accès à des cadeaux et à des prix de plus de 200 000 dollars.

