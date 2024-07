Un trader Ethereum de premier plan fait la une des principales plateformes de nouvelles dans l’industrie cryptographique, entraînant la FOMO parmi les smart money et les détaillants dans la plus grande prévente ICO de la décennie alors qu’il vend 11 215 ETH évalués à 34 millions de dollars pour acheter des jetons ETFSwap (ETFS) et se positionne pour des gains de 1200x prévus par les analystes dans les mois à venir.

Un trader d’Ethereum fait chuter le prix de l’ETH avec une vente massive de 34 millions de dollars

Mardi, les prix de l’ETH ont subi des chutes massives après qu’une crypto-baleine populaire et un trader Ethereum aient vendu 11 215 ETH d’une valeur de 34 millions de dollars. Les informations sur la transaction fournies par Whale Alert sur la plateforme X montrent que le trader Ethereum a transféré les 11 215 ETH d’un portefeuille inconnu à l’échange de crypto-monnaies Coinbase, après quoi il a vendu.

Ce dumping massif par le trader Ethereum provoque un mélange de réactions parmi les investisseurs intelligents et les particuliers dans la communauté crypto, qui s’inquiètent de l’impact négatif potentiel sur les prix qu’il aura sur les marchés crypto généraux et plusieurs altcoins dans des conditions de marché baissières.

Cependant, les meilleurs analystes cryptographiques qui surveillent de près les empreintes de portefeuille du trader Ethereum ont observé un mouvement d’investissement majeur dans les altcoins, car il fait pivoter 30 millions de dollars réalisés à partir de la vente dans l’ICO virale Into ETFSwap, qui promet des gains de 1200x aux investisseurs précoces.

Un trader Ethereum de premier plan investit dans l’ICO virale d’ETFSwap (ETFS) avec une vente de 34 millions de dollars

L’ICO virale d’ETFSwap (ETFS) monte en flèche dans ses volumes de transactions de prévente, enregistrant des entrées de dollars époustouflantes de la part d’investisseurs intelligents et de grandes baleines de la communauté cryptographique après que le célèbre trader Ethereum a investi dans la prévente avec 30 millions de dollars, ayant identifié sa plate-forme de trading DeFi de classe mondiale construite pour mettre à l’échelle la croissance du prix du jeton ETFS. La plateforme de trading DeFi d’ETFSwap (ETFS) est inégalée, inégalée dans ses offres alléchantes et ses options d’investissement rentables pour les investisseurs et les traders intelligents, car elle répertorie des ETF tokenisés et des cryptocurrencies très recherchés avec le potentiel de créer des crypto-millionnaires qui investissent dans ces produits.

Certains des ETF tokénisés en demande répertoriés pour des rendements élevés sur la plateforme de trading DeFi comprennent l’Ethereum, le Bitcoin au comptant, les ETF d’actions, à effet de levier et d’obligations, entre autres. Les traders et les investisseurs intelligents utilisent un effet de levier provisoire de 100x sur la plateforme de trading DeFi afin de maximiser les gains et d’échelonner les retours sur bénéfices jusqu’à 42 000% sur leurs investissements dans les ETF tokenisés. Ils tirent également parti d’outils et de stratégies de trading intelligents alimentés par l’IA sur la plateforme DeFi pour augmenter la rentabilité de leurs investissements.

Les investisseurs et les traders intelligents explorent d’autres options d’investissement rentables sur la plateforme de trading DeFi, notamment le yield farming et l’asset staking, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), les contrats à terme et le trading de contrats perpétuels, entre autres. Le jalonnement d’actifs, y compris les ETF tokenisés et les cryptocurrencies, sur la plateforme DeFi est une entreprise gratifiante qui rapporte aux jalonneurs un revenu passif et jusqu’à 87% de taux de rendement annuel.

Les investisseurs et les traders intelligents qui tirent parti de la plateforme DeFi pour tokeniser leurs actifs du monde réel (RWA) pour le trading sur la chaîne tirent également un grand profit du trading dans un ETF de 10 000 milliards de dollars aux côtés d’acteurs institutionnels et d’argent intelligent. En outre, ETFSwap (ETFS) garantit que tous les fonds tokenisés des utilisateurs garantis par des actifs du monde réel et des titres obtenus sur les marchés financiers traditionnels sont instantanément réglés lors des demandes de rachat.

ETFSwap (ETFS) est l’une des plateformes de négociation DeFi les plus sûres et les plus protégées pour investir dans ses ETF tokenisés volatils et très demandés, car CyberScope a audité ses contrats intelligents. L’équipe de développeurs du projet ETFSwap (ETFS) a également complété la documentation KYC requise avec SolidProof. L’équipe du projet annonce que la plateforme bêta d’ETFSwap (ETFS) sera opérationnelle dans les 30 prochains jours. Elle prévoit également de lancer son ETF au cours du premier trimestre 2025, parallèlement aux ETF spot de l’industrie cryptographique mondiale.

Conclusion sur l’ETFSwap en tant que meilleur choix d’investissement en altcoins

Le prix de prévente sous-évalué de l’ICO d’ETFSwap (ETFS) vendu à 0,01831 $ est le meilleur choix d’investissement en altcoins pour se positionner en vue d’une richesse générationnelle en 2024, alors que les meilleurs traders et baleines de l’Ethereum interviennent avec un capital d’investissement de plusieurs millions de dollars pour profiter d’un rallye 1200x prévu par des analystes renommés.

