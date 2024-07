Potentiel de x10 000 ? : 4 Altcoins à acheter maintenant avant qu’ils n’explosent

Le monde des crypto-monnaies offre aux investisseurs avisés l’opportunité d’acheter les plus bas niveaux des altcoins à fort potentiel pour gagner des millions à partir de petites unités d’investissement. Une telle opportunité se présente à nouveau alors que les principaux experts de l’action des prix ont mis en évidence ETFSwap (ETFS), Aptos (APT), Worldcoin (WLD), et JasmyCoin (JASMY) comme les quatre (4) altcoins les plus importants avec un potentiel massif de 10 000X.

ETFSwap (ETFS) est votre meilleur pari pour un retour sur investissement de 10 000 fois avec les Altcoins

Les principaux experts de l’action des prix ont mis en évidence ETFSwap (ETFS) comme le meilleur altcoin pour donner aux investisseurs crypto un retour sur investissement de 10 000X qui changera leur vie, grâce à son offre d’ETF révolutionnaire. ETFSwap (ETFS) est un nouvel écosystème cryptographique de premier plan avec son mécanisme “trade-to-earn” (échanger pour gagner) sans permission, qui introduit l’industrie des ETF de 10 000 milliards de dollars dans le monde des crypto-monnaies. Avec son jeton ETFS natif, ETFSwap (ETFS) offre un reflet direct d’une base de données d’ETF qui contient tous les ETF répertoriés par les institutions ; c’est pourquoi les investisseurs en crypto-monnaie peuvent maintenant accéder aux actifs des ETF de matières premières et de crypto-monnaies.

Grâce à ses ETF tokenisés personnalisés, ETFSwap (ETFS) redessine la trajectoire du développement du Web3 en fusionnant le monde de la finance traditionnelle avec celui des crypto-monnaies pour permettre aux investisseurs d’accéder directement à une large gamme d’instruments financiers échangés sur la chaîne. L’altcoin natif ETFS alimente cet écosystème révolutionnaire, ce qui explique pourquoi le lancement prochain de la version bêta de la plateforme de négociation fait actuellement fureur dans le monde des crypto-monnaies.

En outre, les traders et les investisseurs d’ETFSwap (ETFS) ont accès à l’outil personnalisé de sélection et de suivi des ETF, qui aide tous les utilisateurs grâce à une analyse précise des big data alimentée par l’IA, afin d’exécuter des transactions gagnantes de manière cohérente.

Le potentiel 10 000 fois supérieur de l’altcoin ETFS est réellement réalisable et de nombreuses baleines cryptographiques sont en alerte. Par conséquent, près de 400 millions de jetons ont été vendus dans le cadre de son cycle de prévente en cours. L’altcoin se vendant rapidement, c’est le moment d’acheter à 0,01831 $ avant que l’opportunité générationnelle ne disparaisse.

Aptos (APT) sur la liste de surveillance des baleines cryptos

Tout comme ETFSwap (ETFS), Aptos (APT) est surveillé par les principales baleines cryptographiques, car il est pressenti parmi les altcoins pour évoluer de 10 000 fois. Alimenté par son jeton APT natif, Aptos est une plate-forme blockchain décentralisée de couche 1 qui fait progresser la sécurité et l’évolutivité pour améliorer le déploiement des contrats intelligents.

En outre, Aptos se concentre actuellement sur la construction de produits sur mesure qui améliorent l’expérience utilisateur des contrats intelligents et des applications décentralisées (dApps), augmentant ainsi l’adoption de l’écosystème Aptos dans les fonctionnalités Web3. Il n’est pas étonnant que les crypto-baleines suivent les signaux d’achat des principaux experts de l’action des prix pour acheter des actions Aptos.

JasmyCoin (JASMY) gagne en popularité sur le marché

Présenté comme le Bitcoin (BTC) japonais, JasmyCoin (JASMY) est un autre choix de premier ordre parmi les altcoins dans lesquels les investisseurs en crypto-monnaies peuvent investir pour profiter d’une éventuelle hausse de 10 000 fois des altcoins. JasmyCoin (JASMY) démocratise les données en combinant la blockchain et la technologie IoT. Ainsi, les utilisateurs de l’écosystème JasmyCoin (JASMY) peuvent utiliser les données en toute sécurité.

JasmyCoin est de plus en plus adopté au-delà de ses racines asiatiques, car les utilisateurs de crypto-monnaies du monde entier favorisent l’écosystème JasmyCoin en raison de son cas d’utilisation des données dans l’avancement du Web3. Une multiplication par 10 000 du jeton JASMY est à prévoir.

WorldCoin (WLD) sur la liste des Altcoins à x10 000

Worldcoin (WLD) est un autre altcoin que des experts fiables en matière d’action sur les prix ont prédit comme pouvant rapporter 10 000 fois. Cofondé par Sam Altman, PDG d’OpenAI, Worldcoin (WLD) offre aux utilisateurs de crypto-monnaies une identité numérique vérifiée ainsi qu’une application native de portefeuille de crypto-monnaies. Worldcoin (WLD) résout le problème de la vérification de l’IA grâce à sa technologie unique de balayage de l’iris, qui permet désormais de faire la distinction entre les humains et l’intelligence artificielle.

Cette avancée attire d’importantes baleines dans l’écosystème de Worldcoin (WLD). En un rien de temps, sa fonctionnalité d’IA est pressentie par les teneurs de marché pour faire grimper son jeton WLD natif à un nouveau sommet historique. Un investissement précoce dans Worldcoin (WLD) pourrait vraiment s’avérer être une décision financière intelligente.

Une multiplication par 10 000 est-elle possible pour ces Altcoins ?

ETFSwap (ETFS), Worldcoin (WLD), JasmyCoin (JASMY) et Aptos (APT) disposent d’écosystèmes révolutionnaires qui transforment le fonctionnement de la livraison de marchandises. Par conséquent, leurs altcoins utilitaires natifs sont bien placés pour une explosion de 10 000 fois.

Pour plus d’informations sur la prévente d’ETFS :

Visitez le site de la prévente ETFSwap

Rejoignez la communauté ETFSwap