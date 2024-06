Cryptos : 3 tokens Ethereum prêts à monter en flèche dans les semaines à venir

Trois jetons Ethereum, à savoir Rocket Pool (RPL), Ethereum Name Service (ENS) et RCO Finance (RCOF), attirent l’attention des investisseurs grâce à leur potentiel de montée en flèche de la valeur dans les semaines à venir.

Chacun de ces jetons offre des caractéristiques et des avantages uniques qui leur permettent de se démarquer dans l’espace cryptographique surpeuplé. Voici un examen plus approfondi de ce qui rend ces jetons si prometteurs.

1. Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool (RPL) est le jeton natif de Rocket Pool, un pool de staking Ethereum décentralisé conçu pour rendre le staking ETH2 plus accessible et plus gratifiant.

Les utilisateurs peuvent soit rejoindre le réseau décentralisé d’opérateurs de nœuds de Rocket Pool, soit gérer leurs propres nœuds avec seulement 16 ETH.

Ce faisant, ils peuvent gagner une commission en misant sur l’ETH et recevoir des récompenses RPL supplémentaires. Rocket Pool offre jusqu’à 4,33 % de taux de rendement annuel pour les mises en ETH2, avec la possibilité d’augmenter ce taux jusqu’à 6,36 % en incluant les récompenses RPL.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Rocket Pool est sa capacité de mise liquide. Contrairement au jalonnement traditionnel, où les utilisateurs bloquent leurs fonds, Rocket Pool permet aux utilisateurs de bénéficier d’un taux de change croissant, évitant ainsi les événements imposables.

En outre, le logiciel de nœuds intelligents de Rocket Pool permet à n’importe qui de gérer un nœud sur son réseau, en répartissant les pertes des mauvais nœuds sur l’ensemble du réseau afin de minimiser les risques individuels.

Récemment, le jeton RPL a connu une activité importante sur le marché, son prix ayant bondi de plus de 44 % au cours des sept derniers jours, atteignant un sommet à 32,84 dollars.

Ce rallye a été en partie motivé par l’anticipation de la mise à niveau de Houston, qui vise à améliorer la tokenomique de Rocket Pool et à introduire potentiellement le re-staking.

Bien que le prix se soit depuis replié autour de 27,25 dollars, l’enthousiasme de la communauté reste élevé et le jeton faisait partie des trois jetons dans le vert le 13 juin, alors que la majorité des pièces ont plongé.

Bien que la majorité des indicateurs techniques signalent une position neutre dans les prochains jours, RPL devrait poursuivre son rallye haussier après les améliorations attendues de la mise à jour de Houston.

2. Ethereum Name Service (ENS)

Un autre jeton Ethereum qui devrait monter en flèche dans les semaines à venir est Ethereum Name Service (ENS), qui est le jeton natif d’Ethereum Name Service.

Ethereum Name Service est un système de dénomination distribué, ouvert et extensible basé sur la blockchain Ethereum. Il traduit les noms lisibles par l’homme comme “john.eth” en codes alphanumériques lisibles par la machine et utilisés par les adresses Ethereum. Cela simplifie l’expérience de l’utilisateur, rendant les adresses Ethereum plus faciles à partager et à utiliser.

Le jeton ENS a gagné en popularité pour son utilité dans l’écosystème Ethereum, et sa récente performance sur le marché reflète cet intérêt croissant.

Au cours de la semaine dernière, ENS a connu une augmentation de prix de 13,5 %, atteignant 22,56 $. Sa capitalisation boursière est maintenant d’environ 682 millions de dollars, avec une augmentation significative du volume d’échange.

Ce bond de l’activité est en partie dû au fait qu’Ethereum a été le deuxième réseau NFT le plus échangé la semaine dernière, avec 40 millions de dollars de ventes.

La collection ENS NFT a connu une croissance substantielle, avec un volume d’échange de 5,4 millions de dollars au cours des sept derniers jours, soit une augmentation de 1 409 %. Ce pic d’activité démontre la valeur croissante et l’adoption de l’ENS au sein de l’écosystème Ethereum.

Comme de plus en plus d’utilisateurs cherchent à simplifier leurs interactions avec les adresses Ethereum, la demande de jetons ENS devrait continuer à augmenter, ce qui en fait un jeton Ethereum prometteur pour les investisseurs.

3. RCO Finance (RCOF)

RCO Finance (RCOF) est notre dernier choix parmi les trois jetons Ethereum qui devraient monter en flèche dans les semaines à venir. Le jeton est le jeton natif de RCO Finance, une plateforme de trading DeFi avancée alimentée par l’IA et le ML qui offre une suite complète de services financiers.

La plateforme RCO Finance vise à fournir des stratégies d’investissement personnalisées grâce à son robo-conseiller alimenté par l’IA, ce qui en fait une plateforme incontournable même pour ceux qui n’ont pas d’expérience préalable en matière de trading.

La plateforme prend en charge un large éventail d’actifs, y compris les ETF, les produits dérivés et les actifs du monde réel, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un KYC.

Actuellement, les investisseurs en crypto-monnaie peuvent investir dans le projet en achetant des jetons RCOF dans le cadre de la prévente publique en cours.

Investir dans les jetons RCOF offre aujourd’hui des gains potentiels substantiels. Par exemple, le prix du jeton devrait passer de 0,01275 $ lors de la première étape à entre 0,4 et 0,6 $ lors de la cotation. Cela représente une augmentation potentielle de 3000%.

En outre, la plateforme utilise un modèle déflationniste, brûlant tous les jetons invendus pour augmenter la valeur et maintenir la santé de l’écosystème. En outre, 50 % des jetons sont destinés à la vente publique, avec des portions significatives également réservées à la liquidité et aux récompenses, toutes bloquées pour des périodes prolongées afin d’éviter les schémas de pompage et de vente à la sauvette.

En plus de la proposition de valeur attendue, les détenteurs de jetons RCOF peuvent gagner un revenu passif en misant le jeton sur la plateforme, en participant à la gouvernance de la plateforme, en recevant des récompenses basées sur des niveaux, en gagnant des dividendes et en accédant à des fonctionnalités exclusives sur RCO Finance.

Jusqu’à présent, la prévente de RCO Finance a connu un succès remarquable, reflétant une forte demande pour ses offres innovantes.

Pour plus d'informations sur la prévente de RCO Finance :

