Financer vos produits Apple : avantages et inconvénients

Les produits Apple sont le nec plus ultra, mais ils ont un coût. Si vous souhaitez investir dans les dernières technologies Apple en dépensant votre argent de manière intelligente, il existe des solutions. Par exemple, opter pour un financement.

Photo par Daniel Romero sur Unsplash

Financer vos produits Apple est une bonne solution pour ne pas compromettre votre trésorerie tout en investissant dans des appareils de qualité et durable. Vous avez plusieurs options pour réaliser un financement, par exemple opter pour un prêt à la consommation avec un taux d’intérêt avantageux.

Il existe aussi d’autres options pour investir dans un iPhone ou autre produit de la marque. Opter pour une solution de leasing ou choisir le paiement en plusieurs fois, par exemple. Ces options présentent de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients qu’il est important d’avoir en tête avant d’acheter.

Avantage n°1 : investir dans un produit coûteux autrement inabordable

Il est parfois nécessaire de remplacer un MacBook défectueux ou un téléphone perdu ou volé. Et plutôt que d’opter pour un téléphone bas de gamme de mauvaise qualité, il est souvent préférable d’investir dans un appareil de qualité comme ceux de la marque Apple. Ces produits ont un coût important qu’il est difficile d’amortir en une seule fois. Pour cela, les options de prêts à la consommation ou de paiement en plusieurs fois sont une bonne solution pour éviter le trou dans la trésorerie et les fins de mois difficiles.

Avantage n°2 : une trésorerie stable

Il est toujours préférable d’éviter les gros trous de trésorerie ; pour faire face aux dépenses urgentes éventuelles, pour assurer les fins de mois, ou simplement pour pouvoir assumer ses responsabilités financières. Opter pour un financement Apple est généralement assez peu coûteux et vous permet d’envisager les mois à venir l’esprit tranquille plutôt que dans l’angoisse d’une dépense imprévue.

Avantage n°3 : acheter à crédit permet de faire travailler son argent

Il y a un autre avantage à acheter à crédit dont on parle moins souvent : celui de rendre des fonds disponibles pour des placements plus rémunérateurs. Par exemple, il est généralement préférable de placer son argent dans un produit d’épargne à fort intérêt avec un rendement supérieur au taux d’intérêt du crédit à la consommation. De cette manière, vous ne perdez pas vos fonds et vous obtenez en plus l’argent nécessaire pour payer les intérêts.

Inconvénient n°1 : réfléchir à l’utilité d’un tel produit

En fonction de vos usages, vous seul pouvez déterminer si un téléphone haut de gamme vous correspond. Adoptez une relation saine avec la consommation et envisagez cette dépense comme un investissement utile. Posez-vous donc la question de votre utilisation avant d’effectuer cet achat.

Inconvénient n°2 : des remboursements à effectuer

Acheter avec un financement peut donner la sensation que l’on peut tout s’offrir. Mais attention, les crédits ne sont pas anodins et doivent être remboursés. Vous vous exposez à des taux d’intérêt croissants et des pénalités en cas de non-respect des règles de financement.

Le financement de ses produits est une opportunité fantastique de s’offrir des produits de qualité, coûteux et qui valent largement leur investissement. Si les crédits comportent des risques et doivent être remboursés, ils sont également une excellente opportunité de vous offrir les produits Apple avec des taux avantageux.