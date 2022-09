watchOS 9 est disponible : tout savoir sur les nouveautés￼

Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent à présent profiter de la nouvelle mise à jour majeure de l’OS de la montre : watchOS 9. Découvrons ensemble les montres compatibles et les nouveautés disponibles.

Les montres compatibles avec la mise à jour watchOS 9 sont les modèles suivants :

Apple Watch Series SE (1re et 2e génération), Apple Watch Series 4 , Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7 et bien sûr les nouvelles Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra.

Pour installer watchOS 9 sur votre Apple Watch, vous devez d’abord installer iOS 16 sur votre iPhone puis suivre la marche suivante :

Aller sur l’app Watch sur l’iPhone puis dans Général, Mise à jour logicielle et choisir « Télécharger » Appuyer ensuite sur « Installer ». Entrer le mot de passe pour valider l’installation. Appuyer une dernière fois sur « Installer »

watchOS 9 apporte aux utilisateurs plusieurs nouveautés, notamment de nouveaux cadrans, la fonctionnalité « Alertes », « course contre vous-même », etc. Pour le volet « Santé », la montre prévient l’utilisateur quand il est temps de prendre ses médicaments, vitamines ou compléments alimentaires. Elle détecte aussi les phases de sommeil, enregistre le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et l’évolution du sommeil durant la nuit.