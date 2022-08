Quel est l’avenir du développement d’applications mobiles ?

Le premier téléphone portable a été inventé en 1973, mais il a fallu encore 20 ans pour que les premiers téléphones portables disponibles dans le commerce commencent à ouvrir la voie à la technologie d’aujourd’hui. En 1993, Simon d’IBM a été le premier téléphone lancé avec un écran tactile et des applications intégrées, y compris un carnet de contacts et un calendrier, puis plus tard, des applications de paris sportifs en ligne.

Vient ensuite le Blackberry 5810 basé sur Java en 2002. Cet appareil révolutionnaire comprenait des applications intégrées, telles que la messagerie sans fil connectée, et a contribué à préparer le terrain pour le développement rapide d’applications mobiles. À ce jour, Java reste le principal langage de développement pour les applications basées sur Android.

En 2008, Apple et Google ont lancé des magasins d’applications en ligne. L’App Store d’Apple a atteint le milliard de téléchargements neuf mois seulement après son lancement. En 2021, il y a eu 230 milliards de premiers téléchargements d’applications mobiles dans le monde sur les appareils Apple et Android.

Alors que les téléphones mobiles commençaient à apparaître partout et que le développement explosait, les applications devenaient de plus en plus avancées. Alors que les premières applications affichaient principalement des informations basées sur les entrées fournies par l’utilisateur, de nombreuses applications d’aujourd’hui peuvent deviner les besoins de l’utilisateur et fournir des informations avant même d’y être invité.

Voici six tendances que les développeurs d’applications mobiles continueront d’explorer dans les années à venir.

1. La 5G jette les bases

Le battage médiatique autour de la technologie sans fil de cinquième génération (5G) s’est construit pendant une bonne partie d’une décennie, mais la plupart des opérateurs n’ont commencé à déployer l’accès 5G qu’en 2021.

La priorité de la 5G est la vitesse. Ce n’est pas seulement plus rapide que la technologie 4G actuelle ; il est exponentiellement plus rapide, capable de fonctionner à 100 fois la vitesse de la plupart des réseaux existants. Cela est important car cela permet aux utilisateurs, des particuliers aux réseaux d’entreprise, de se connecter à des appareils portables, des appareils et des machines, en plus des téléphones. En raison de sa vitesse beaucoup plus élevée, les informations sont transférées en quelques millisecondes, ce qui réduit la latence et offre une meilleure expérience utilisateur.

Les cas d’utilisation vont du simple au complexe. Un cas d’utilisation simple pourrait être que les utilisateurs regardent des vidéos HD sur leurs appareils sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité. Une étude de PwC décrit un cas d’utilisation où un écosystème de soins de santé compatible 5G – y compris les applications, l’Internet des objets (IoT) et les appareils portables – pourrait permettre aux patients de mieux surveiller leur santé et leur qualité de vie. Cela pourrait aider à identifier les maladies plus tôt et à réduire les coûts des soins de santé d’environ 2 000 $ par patient.

2. AR & VR vont au-delà du jeu

La technologie de réalité augmentée (AR) impose des images et des objets artificiels sur des objets réels, ce qui permet aux utilisateurs de jouer à Pokémon Go tout en se promenant dans leur quartier. En revanche, la réalité virtuelle (VR) crée un environnement artificiel. L’Oculus Quest 2 de Meta, par exemple, permet aux utilisateurs de s’entraîner, d’explorer de nouveaux pays et de regarder des concerts créés dans un monde immersif, le tout depuis leur salon. Cependant, la réalité augmentée et la réalité virtuelle ne sont plus réservées aux joueurs ; ces technologies s’étendent rapidement à d’autres industries, notamment les voyages, l’immobilier et la vente au détail.

L’utilisation de la technologie AR dans le secteur de l’immobilier est en plein essor, accélérée par un catalyseur inattendu : le COVID-19. Lorsque la pandémie a frappé, assister en personne à des journées portes ouvertes n’était plus une option sûre pour beaucoup. En réponse, le développement rapide d’applications a permis de rendre possibles les visites virtuelles à domicile.