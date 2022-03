Qu’attendre de l’industrie des casinos en 2022 ?

Alors que notre vie est de plus en plus connectée, il n’est pas surprenant que les casinos en ligne ne cessent de gagner en popularité. Selon une nouvelle étude de marché publiée par Global Industry Analysts Inc., le marché mondial, qui représente aujourd’hui environ 711,4 milliards de dollars, devrait dépasser les 876 milliards de dollars d’ici 2026.

Avec une telle croissance en vue, les entreprises de casino vont se battre pour mettre sur le marché de nouveaux produits et services de jeu avant la concurrence. Jetons un coup d’œil à l’avenir et voyons ce que 2022 pourrait réserver aux joueurs et aux casinos…

Le passage au mobile

Hormis la pandémie de coronavirus, rien n’a autant changé notre quotidien que l’utilisation de la technologie mobile. Selon le Pew Research Center, 97% des Américains possèdent un téléphone portable, 85% utilisent un smartphone et 50% ont une tablette. Avec un appareil mobile dans presque tous les sacs à main et toutes les poches, les casinos qui ne se sont pas encore lancés dans le format en ligne s’empresseront de proposer ce service aux joueurs en 2022.

Les casinos en ligne qui disposent déjà d’une solide base de clients redoubleront d’efforts pour optimiser leur offre mobile afin de répondre à la demande croissante des joueurs. Ces derniers voudront accéder à tous les types de jeux de casino offrant la meilleure expérience de jeu sur l’appareil de leur choix, depuis n’importe où, de jour comme de nuit.

Les smartwatches font à la fois partie du domaine du mobile et des wearables. Les sociétés de jeux en ligne étudient déjà les possibilités de développement d’une gamme d’applications pour ces montres connectées. La technologie qui permettra aux particuliers de jouer à des jeux de casino sur ce type d’appareils intelligents est sur le point d’arriver !

Technologie portable

L’avenir du mobile est sans aucun doute la technologie des wearables. Les constructeurs de smartphones ont déjà des idées passionnantes, comme des écrans extensibles plus fins. Nous espérons voir d’autres innovations dans ces domaines qui ont le potentiel d’avoir un impact sur la façon dont les gens jouent aux jeux de casino :

vêtements intelligents : 2022 pourrait-elle être l’année où nous verrons des prototypes de technologie permettant, par exemple, de jouer aux machines à sous en ligne sur un vêtement plutôt que sur un écran ? Après tout, nous avons déjà vu une robe de soirée s’allumant lorsqu’un appel est reçu, des pantalons à clavier, des vêtements avec éclairage LED intégré, ou encore des chaussures qui utilisent un smartphone, Google Maps et des vibrations pour vous indiquer où tourner pour atteindre votre destination…

technologie de paiement : l’année 2021 a été marquée par des développements étonnants en matière de technologie de paiement qui pourraient avoir un impact sur la façon dont les clients paient pour jouer à leurs jeux de casino préférés. L’année dernière, une bague NFC a permis aux célébrités qui ont participé à l’événement “Cashless on the Catwalk” au Royaume-Uni d’effectuer des achats en touchant simplement un terminal avec cette bague connectée.

Le casino en direct

Les jeux avec croupiers en direct ont permis à de nombreux joueurs de vivre l’expérience du casino pendant la pandémie, tandis que pour d’autres, il s’agissait simplement d’une façon plus immersive de jouer aux jeux de table classiques. Il existe également une fonction de chat qui donne aux joueurs la possibilité de discuter entre eux et avec le croupier en studio.

L’avenir des jeux avec croupier en direct est prometteur et 2022 verra sans doute de nouveaux développements dans ce domaine. Alors que chaque année, depuis au moins 2012, on prédit que la RV (réalité virtuelle) et la RA (réalité augmentée) vont enfin “se généraliser”, 2022 pourrait bien être l’année de la rupture.

La baisse des coûts des composants sera peut-être le coup de pouce dont le secteur des jeux d’argent a besoin pour introduire des salles de casino virtuelles optimisées pour la RV, où les personnes pourront, par exemple, jouer à un jeu de blackjack en ligne en ayant une vue à 360 degrés, en prenant leurs cartes et en jouant avec des jetons tout en parlant au croupier et aux autres joueurs. Les tournois de poker en ligne sont déjà très populaires, et l’utilisation de la technologie RV/AR les fera sans aucun doute passer à la vitesse supérieure.

Les casinos en ligne savent que, même si la mise en place d’une plateforme VR/AR est coûteuse, elle est nettement moins chère que l’exploitation d’un casino en direct qui nécessite un studio de télévision et une production en direct. 2022 sera-t-elle l’année des casinos VR/AR ?