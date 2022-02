Les nouveautés du prochain Mac Mini

Du côté de chez Apple, l’année 2022 promet définitivement d’être animée. Quelques mois après avoir dévoilé ses premiers processeurs faits-maison, la firme californienne s’est rassurée et a une fois de plus prouvé ses diverses capacités techniques, y compris en production, sortant désormais des besoins vendus par Intel. Avec ses propres puces, l’entreprise peut maintenant tout contrôler et gérer la fabrication et création de ses produits de A à Z. De quoi offrir une nouvelle ère à certaines gammes d’ordinateurs, dont certaines seront renouvelées cette année. Parmi elles, on trouve la refonte complète de l’un des modèles historiques avec le Mac Mini. Que faut-il savoir sur cette future version ?

Faut-il s’attendre à un nouveau design ?

Un processeur M1 Pro ou M1 Max

Déjà présentes dans la gamme MacBook Pro sortie en 2021, ces deux puces ont clairement été saluées pour leurs diverses capacités. Une valeur sûre et une réussite pour Apple qui devrait selon toute logique, en profiter pour intégrer ces deux créations dans deux modèles disponibles du futur Mac Mini.

La M1 Max représente le haut de gamme avec une configuration exceptionnelle et une RAM de 64go, couplée à un GPU de 32 cœurs, de quoi attirer les plus gourmands ou demandeurs !

À propos du gaming ?

Grâce à ces nombreuses caractéristiques, la question de l’utilisation du prochain Mac Mini se posera évidemment auprès des amateurs de gaming. Sur ce fait, cela ne semble augurer aucun doute. À l’image des autres appareils utilisant ces processeurs, le Mac Mini pourrait convenir aux divertissements et aux jeux depuis ce terminal. Avec un tel bijou de technologie, il va sans dire que les amateurs de cartes, de paris ou d’autres FPS et RPG auront de quoi se satisfaire ! Laissez place aux jeux sur Unibet casino, aux Counter-Strike et autres Hitman, ils sauront parfaitement s’adapter au bonheur des utilisateurs Mac Mini.

Une forme repensée

Depuis plusieurs générations, le Mac Mini gardait la même forme et relativement la même taille, tout en embarquant systématiquement de nouvelles caractéristiques techniques. Si Apple n’a jamais pris l’initiative d’un changement esthétique majeur, ce n’était selon la marque, uniquement à cause des demandes répétées des organisations et des entreprises utilisant cette gamme. Ces derniers sont d’ailleurs à ce jour, toujours majoritaires parmi les clients des Mac Mini.

Or, s’il devrait être bien plus fin que ses prédécesseurs en 2022, le Mac Mini pourrait également embarquer de nouveaux matériaux, dont le plexiglas sur sa partie supérieure. De plus, différentes couleurs, à l’instar de celles connues sur certaines autres gammes de la marque, devraient être disponibles à l’achat.

À l’extérieur, Apple pourrait également aller à l’encontre de sa doctrine traditionnelle et récente en cette fois-ci, ajouter plus de ports à l’extérieur de son terminal. Une possibilité qui devrait à coup sûr, séduire un grand nombre d’utilisateurs bureautiques.

Quand sortira-t-il ?

Selon plusieurs sources comme toujours très bien informées en ce qui concerne la marque, le dévoilement de cette nouvelle gamme pourrait avoir lieu lors de l’événement printanier et le fameux keynote de la marque. Il est dans ce cas fort probable que le Mac Mini nouvelle génération soit disponible en avril ou mai 2022.