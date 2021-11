Forza Horizon 5 cumule 4,5 millions de joueurs actifs en quelques jours

C’est un véritable record, et une franche réussite pour Xbox, qui a connu une longue période de disette. Malmené sur la précédente génération de console avec la Xbox One, Microsoft sort de l’ombre avec de nouveaux jeux plébiscités, dont Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, 12 Minutes, et bientôt Halo Infinite. Le Gamepass n’est pas étranger à ce succès, lui qui permet de s’abonner pour télécharger une centaine de jeux, dont certains changent tous les mois.

4,5 millions de joueurs en quelques jours

Le lancement de Forza Horizon 5, survenu ce mardi 9 novembre, prouve l’excellente forme de Microsoft. Son succès a été tel qu’il n’a jamais encore été vu chez Xbox. Phil Spencer, à la tête de la marque Xbox a en effet confirmé sur son compte Twitter que le jeu du studio Playground Games est parvenu à attirer plus de 4,5 millions de joueurs depuis son lancement (PC, Xbox). C’est trois fois supérieur à celui du prédécesseur Forza Horizon 4. Jamais aucun jeu des Xbox Game Studios n’avait atteint un tel nombre de joueurs actifs quelques heures seulement après son lancement.

Outre sa présence sur le Gamepass, les précommandes de sa Premium Edition ont dépassé le million d’exemplaires et le jeu se classe actuellement en tête des ventes sur Steam. Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PC, et sur le Xbox Game Pass.