Microsoft officialise Mesh pour Teams

En mars dernier, Microsoft a dévoilé une plateforme de communication intitulée Mesh. À l’époque, l’inventeur Alex Kipman avait déclaré que nous pouvions « complètement imaginer Microsoft Teams avec Mesh ». C’est désormais le cas, puisque la firme américaine a officialisé la plateforme pour Teams.

En prenant cette décision, Microsoft souhaite mêler les fonctionnalités disponibles sur Teams avec le système d’avatars de Mesh et les environnements virtuels disponibles sur ladite plateforme.

Microsoft souhaite que Mesh permette aux utilisateurs d’assister à des réunions sur Teams sous la forme d’un avatar. Les ingénieurs de la firme fournissent beaucoup d’efforts pour que les expressions du visage de l’utilisateur soient calquées sur celui de l’avatar grâce à la webcam.

Mesh sera de plus en plus utile pour les personnes qui ne sont pas très à l’aise devant leur caméra et qui doivent faire plusieurs réunions sur Teams au quotidien. La plateforme ne dispense bien sûr pas l’utilisateur d’assister à la réunion, puisqu’il doit être présent derrière son ordinateur, smartphone ou tablette.

Pour le vice-président de Microsoft, Jeff Teper, Mesh contiendra plusieurs fonctionnalités pour favoriser des « réunions en ligne plus personnelles, plus engageantes et plus amusantes ». Il ajoute aussi que cette décision prise par Microsoft est une passerelle vers le métavers, une « nouvelle version de l’Internet, où les gens se ressemblent pour communiquer, collaborer et partager avec une présence virtuelle personnelle sur n’importe quel appareil ».