macOS Monterey est enfin disponible en version finale

La firme de Cupertino vient de lancer la nouvelle version majeure de son système d’exploitation macOS Monterey. Elle est disponible depuis ce lundi 25 octobre.

Les propriétaires d’un ordinateur Apple sorti après la fin de l’année 2013 peuvent installer gratuitement macOS Monterey 12 sur leur appareil. Voici la liste des machines compatibles :

MacBook : à partir de début 2016

MacBook Air : à partir de début 2015

MacBook Pro : à partir de début 2015

iMac : à partir de fin 2015

iMac Pro

Mac mini : à partir de fin 2014

Mac Pro : à partir de fin 2013

La nouvelle version du système d’exploitation macOS est normalement proposée automatiquement dès que l’on allume son Mac. Si vous ne recevez pas la proposition, il est possible de vérifier sa disponibilité en vous rendant dans « Préférences Système », puis sur « Mise à jour de logiciels ».

La version Monterey de macOS apporte des dizaines de nouvelles fonctionnalités, dont (entre autres) un nouveau design pour le navigateur Safari et le support natif d’AirPlay. À noter que la fonction « Universal Control » n’est pas encore disponible. Celle-ci permet à l’utilisateur de contrôler son iPad et son Mac avec le même clavier et la même souris. Elle serait disponible en automne.