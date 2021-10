Grid Studio transforme les vieux iPhone en œuvres d’art, ou presque

Les fans d’Apple de longue date ont tendance à accumuler leurs vieux appareils dans leur maison, probablement sur une étagère ou dans un tiroir à prendre la poussière. Pas vraiment pour l’obsolescence programmée, Grid Studio entend les transformer en décorations murales artistiques et vous offre pour l’occasion 15% de réduction avec le code promo : WIS15.

Grid Studio, dont le slogan est “Every classic deserves to be framed” (que l’on pourrait traduire par “Chaque classique mérite d’être encadré“), récupère des anciens produits Apple et les démonte composant par composant, les plaçant dans de jolis cadres à accrocher aux murs de votre maison ou votre bureau.

Grid Studio propose une sélection d’iPhone d’ancienne génération, le plus prisé étant l’iPhone original en édition limitée. Chaque cadre est étiqueté avec les noms des nombreux composants, mais aussi d’autres ajouts bienvenus tels que leurs dimensions. Chaque cadre comporte le nom de l’appareil ainsi qu’un court paragraphe sur son histoire.

En outre, bien que les cadres soient livrés avec un couvercle en plastique transparent, celui-ci peut être retiré, ce qui vous permet de toucher directement les différents composants. Si vous le faites, sachez toutefois que les composants à l’intérieur sont des aimants à poussière et peuvent être difficiles à nettoyer…

Tous les appareils de la collection sont authentiques, de même que toutes les pièces, y compris l’écran, la carte logique, le haut-parleur et les caméras. La seule exception concerne les batteries, qui, pour des raisons de sécurité, sont des répliques. Au-delà du niveau de détail des cadres eux-mêmes, Grid Studio apporte une attention particulière en compte l’emballage, mais nous ne voulons pas spoiler et vous laisserons découvrir tout cela en recevant votre œuvre d’art.

Grid Studio : combien ça coûte ?

Sur son site Web, Grid Studio propose des cadres pour la plupart des iPhone d’Apple, de l’emblématique iPhone Edge (1) à l’iPhone X. Le prix varie en fonction de l’importance et de la rareté des appareils (et ils sont actuellement en soldes !). Par exemple, le cadre de l’iPhone original est vendu au prix de 399 $ 599 $ .

Les cadres pour les autres modèles d’iPhone coûtent entre 139 $ 169 $ et 269 $ 299 $ . Les Apple Watch Series 0 et 1, ainsi que l’iPod touch, sont également disponibles, tout comme plusieurs autres smartphones et de consoles de jeu portables.

Conclusion

Ce qui est certain, c’est que Grid Studio a pris en compte tous les détails, non seulement dans le démontage et l’encadrement des produits Apple, mais aussi dans l’expérience vécue dès la réception du colis. Pour tous ceux qui aiment les produits de la firme de Cupertino ou qui souhaitent simplement exposer leur évolution au fil des ans, Grid Studio offre sans aucun doute un moyen formidable de le faire. C’est aussi une idée de cadeau originale pour Noël !