MacBook Air 2022 : nouveau design, Magsafe... le point sur les dernières rumeurs

L’année 2022 sera décidément synonyme de changement pour la marque à la pomme. Le prochain MacBook Air d’Apple devrait effectivement connaître plusieurs évolutions, tout comme le dernier Macbook Pro annoncé. Selon le leaker Dylandkt, le design de l’ordinateur portable va notamment changer.

Il serait plus fin que le Macbook Pro annoncé et aurait des bordures blanches autour de l’écran, ainsi qu’un clavier aux touches blanches. Le MacBook Pro, lui, dispose de touches noires. Apple proposerait plusieurs coloris, à l’instar de ce l’on retrouve sur l’iMac M1. Et le port Magsafe ferait son grand retour.

Mini-LED mais pas de ProMotion

Apple proposerait à son ordinateur une webcam à la résolution Full HD 1080p, ainsi que des touches de fonctions. Il n’y aurait en revanche pas de lecteur de carte SD ni de port HDMI. Pour ce qui est des performances, le MacBook Air de l’année prochaine aurait le droit à la puce M2. Celle-ci aurait toujours 8 cœurs pour la partie processeur, mais Apple passerait à 9 ou 10 cœurs pour la partie graphique (GPU), contre 7 ou 8 pour la puce M1.

L’ordinateur aurait également un écran Mini-LED, comme le nouveau MacBook Pro. Mais pas de ProMotion, qui permet d’adapter automatiquement le taux d’affichage (entre 24 et 120 Hz) selon l’usage en cours. Enfin, le prochain MacBook Air pourrait tout simplement s’appeler… MacBook.