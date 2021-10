Apple : à la conquête de l’Inde

Le géant à la pomme s’agrandit et se développe encore et toujours. Suivi de très près par Samsung, c’est principalement la branche iPhone qui fait les choux gras d’Apple. Dans sa volonté de développement sans limite, Apple a donc décidé de s’implanter en Inde, et de concurrencer le marché asiatique pourtant très dur en affaires.

iPhone bat les records de vente en Inde

Le prix du dernier iPhone ne cesse d’augmenter, et pourtant, les vente explosent en Inde. En effet, selon les experts, celles-ci devraient atteindre 3 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, contre 2 milliards l’année dernière. Une augmentation de 50 % qui n’est pas sans lien avec la production d’iPhone sur le sol Indien depuis 2017.

Les iPhones fabriqués en Inde sont moins chers à la production. Par conséquent, ils deviennent aussi moins chers à la vente. C’est de cette manière que la production d’iPhones en Inde a été augmenté de 75 % en 2021, comparé à 2017. Un bon énorme qui sera renforcé par l’ouverture récente d’un App Store en ligne.

Par conséquent, il est peut-être temps pour vous de prendre votre visa pour l’Inde, direction Mumbai, et de vous acheter l’iPhone dont vous avez toujours rêvé. Au prix des vacances et au regard de la beauté du lieu, cela peut valoir le coup.

Le premier App Store n’ouvrira pas cette année

Il y a toujours un « mais ». Ici, le « hic » qui a fait reculer Apple, c’est malheureusement le Covid-19. À cause de la pandémie et du variant Delta, Apple a jugé la situation trop précoce et dangereuse humainement pour se permettre de poursuivre son projet. Le premier App Store Indien devait ouvrir à Mumbai mi-2021.

Le Covid, cependant, n’est qu’un élément de plus dans les mésaventures d’Apple en Inde. L’autre problème d’Apple, c’est le prix. Le salaire moyen en Inde se situe entre 250 € et 500 €. Difficile, donc, de produire des iPhones haut de gamme sans les vendre à perte. De plus, la loi indienne oblige les étrangers à acheter au moins 30 % de leurs matériaux de fabrication en Inde.

Néanmoins, Apple ne baisse pas les bras et attend que la pandémie recule un peu afin de continuer à avancer et de progresser dans sa conquête en Asie. Ainsi, le premier App Store Indien devrait ouvrir ses portes à Mumbai d’ici courant 2022.

En conclusion

Partir à la conquête du marché Asiatique, ce n’est pas gagné. Si Apple avait réussi à se faire un nom en Chine, il semblerait que l’Inde soit une tout autre histoire. Entre la pandémie, la concurrences, et les lois Indiennes, Apple va devoir être habile et jouer des coudes pour réussir à se faufiler dans les quartiers de Mumbai.