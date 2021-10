CarPlay : l’iPhone pourra bientôt régler la climatisation et les sièges de votre voiture

Si l’on en croit les informations de Bloomberg, Apple préparerait une mise à jour de CarPlay permettant aux conducteurs de contrôler les réglages des véhicules.

En interne, le projet serait baptisé « IronHeart ». Le média américain indique que la firme de Cupertino doit mener des discussions avec les constructeurs automobiles pour les convaincre. Ceux-ci devraient toutefois lui faire de la résistance.

Si le projet est mis en place par Apple, il permettrait d’utiliser son iPhone pour accéder aux capteurs de sa voiture, notamment les thermomètres intérieurs et extérieurs, l’indicateur de vitesse, la jauge d’essence/batterie, etc. Il pourrait aussi contrôler la climatisation du véhicule, l’inclinaison des sièges, les réglages des haut-parleurs surround, des égaliseurs, des subwoofers, etc.

Si l’information se confirme, les nouvelles fonctionnalités feraient de CarPlay le système d’exploitation pour voiture le plus abouti à travers le monde. Il serait une solution plus complète permettant aux utilisateurs de contrôler leur voiture sans avoir à passer de CarPlay au système de contrôle du véhicule.

Le projet « IronHeart » confirme l’intérêt de la firme américaine pour l’industrie automobile. D’ailleurs, la Pomme préparerait une voiture électrique qui devrait voir le jour dans les années à venir. Plusieurs rumeurs indiquent que l’entreprise souhaiterait créer sa propre voiture, l’Apple Car, mais son développement est loin d’être simple.