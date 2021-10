Amazon plancherait sur un réfrigérateur intelligent

Si l’on en croit les dires de Business Insider, le géant du commerce électronique préparerait un réfrigérateur intelligent qui commande les courses à la place de l’utilisateur. L’appareil électroménager s’appuierait sur une technologie de reconnaissance des produits conçue avec soin pour s’assurer que la cuisine ne soit jamais en rupture de stock.

Pour le média américain, les équipes d’Amazon doublent leurs efforts pour créer un frigo connecté inspiré de ses magasins sans caisse, Amazon Go. L’appareil s’appuie sur l’Intelligence artificielle pour reconnaître les produits, en fonction des habitudes de la famille, et s’assurer que le foyer ait toujours du stock.

Ce frigo serait « conçu pour suivre votre inventaire et vos habitudes d’achat, prédire ce que vous voulez et le faire livrer », indique Buiness Insider dans son rapport. Il pourrait aussi suivre les dates de péremption des aliments et suggérer à l’utilisateur des recettes en fonction des produits disponibles.

L’appareil électroménager serait être lié à Alexa et aux magasins Amazon Go. Ainsi, le frigo pourrait commander les produits manquants dans un magasin de la firme américaine ou dans une épicerie Amazon Fresh ou Whole Foods.

Le projet serait en préparation depuis près de deux ans, ajoute Business Insider . Il serait dirigé par Gopi Prashanth, directeur de l’IA et de la vision par ordinateur.