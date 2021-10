iPhone 14 : l’encoche encore présente, pas de Touch ID sous l’écran ?

L’iPhone 14 ne s’appuierait pas entièrement sur un trou dans l’écran pour abriter le système de caméra TrueDepth, ce qui pourrait signifier qu’Apple pourrait conserver l’encoche, selon une nouvelle rumeur de Weibo.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo avait indiqué que, au moins pour les modèles d’iPhone haut de gamme de 2022, Apple adopterait un design sans encoche similaire à celui de certains smartphones phares sous Android. À la suite du rapport de Kuo, Jon Prosser, spécialiste des fuites chez Apple, avait partagé des rendus de ce qu’il prétendait être le futur iPhone 14.

Toutefois, il sera difficile pour Apple d’abandonner complètement l’encoche sur l’iPhone 14, selon un post partagé (puis supprimé) sur Weibo par @PandaIsBald. Le compte, qui a prédit avec précision que la neuvième génération d’iPad serait annoncée lors de la keynote de septembre, a affirmé qu’il est “peu probable” qu’Apple remplace entièrement l’encoche par un trou. Au lieu de ça, cette dernière serait plus petite.

Avec l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, Apple a déjà réduit la largeur de l’encoche, mais l’a rendue légèrement plus haute. Pour ce faire, Apple a réduit la taille du système de caméra TrueDepth et réorganisé les composants internes. Cette année, la firme de Cupertino a également déplacé l’écouteur vers le haut de la lunette, libérant ainsi de l’espace dans l’encoche.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo n’a pas fourni de détails sur la manière dont Apple intégrera Face ID sur les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 si elle choisit le design avec un trou.

Enfin, la rumeur de Weibo prétend que Touch ID ne fera pas d’apparition sous l’écran l’année prochaine, ce qui signifie que Face ID pourrait continuer à être la seule option d’authentification biométrique disponible sur l’iPhone 14.