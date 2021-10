Apple commémore les 10 ans de la disparition de Steve Jobs

Cela fait dix ans jour pour jour que Steve Jobs, le fondateur d’Apple, nous a quitté : le 5 octobre 2011. Pour commémorer son décès, la firme de Cupertino lui a rendu hommage sur la page d’accueil de son site Apple.com.

Sur la page d’accueil, on retrouve un petit film rétrospectif montrant plusieurs photos et vidéos de différentes dates marquantes de la vie de Jobs, avec des citations inspirantes. De plus, une lettre rédigée par sa famille a été publiée en bas de la page : « Les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu’il y a dans notre cœur. Il nous manque profondément. C’est un grand privilège de l’avoir eu pour mari et pour père ».

Lors des grands événements, la firme américaine a l’habitude de changer la page d’accueil de son site web. En janvier 2021, elle a rendu hommage à Martin Luther King, militant pour les droits civiques des Noirs.

Pour rappel, Steve Jobs a fondé Apple le 1er avril 1976. Après un long combat contre le cancer, l’ex-patron de la Pomme a quitté ses fonctions le 24 août 2011. Moins de deux mois plus tard, il est décédé, le 5 octobre 2011, un jour après la présentation de l’iPhone 4S. Quelques mois avant son décès, il a lui-même proposé Tim Cook comme nouveau patron du géant américain.