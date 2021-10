Les profits d’Apple liés au jeu mobile dépassent ceux de Microsoft, Sony, Activision et Nintendo

Apple rafle la mise. Les profits de la marque à la pomme lié au jeu mobile dépassent en effet ceux de Microsoft, Sony, Activision-Blizzard et Nintendo… combinés ! Le Wall Street Journal a révélé le profit d’Apple issu du gaming mobile en puisant dans les les documents du procès opposant Apple à Epic Games : sur la seule année 2019, ces profits atteindraient les 8,5 milliards de dollars !

Durant le procès, les avocats d’Apple ont toutefois expliqué que ces chiffres étaient plus élevés que les profits réels, car des coûts associés n’auraient pas été chiffrés par les analystes.

A titre de comparaison, les profits cumulés de Sony, Activision-Blizzard, Nintendo, et Microsoft n’ont pas dépassé les 2 milliards de dollars. Autrement dit, Apple aurait littéralement écrasé la concurrence alors que son secteur de prédilection n’est pas du tout le gaming. On peut prêter ce succès à Apple Arcade, service d’abonnement, et aux multiples free to play déployés sur l’Apple Store. Et la commission de 30% obligation n’y est évidemment pas étrangère…

En bref, bravo Apple qui a su déjouer les pronostics et s’imposer comme un véritable fer de lance du gaming sur mobile… A quand la console ?