Les MacBook Pro M1X en approche, jusqu’à 32 coeurs pour cette nouvelle puce

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce Apple M1X sont sur les starting blocks. Ils devraient être annoncés très prochainement, en octobre ou début novembre, si l’on en croit les dires de Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste évoque effectivement la tenue d’une keynote de présentation. Et d’autres produits devraient être montrés.

La puce M1X des MacBook Pro de 2021, qui sera la star du show, devrait évidemment être plus puissante que la M1 de 2020. Elle embarquerait 10 cœurs, contre 8 pour le modèle actuel. Sa gestion diffèrerait, puisque l’on aurait le droit à huit cœurs pour la puissance et deux cœurs efficients. En comparaison, la M1 a quatre cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité.

La partie graphique sera également différente. La puce M1 dispose de 7 ou 8 cœurs, selon le modèle. Avec la puce M1X, Apple proposerait 16 ou 32 cœurs ! Une amélioration notable, alors que la puce M1 est déjà surpuissante… Mark Gurman évoque également un nouveau Mac mini M1X.

Ces MacBook Pro de 14 et pouces auraient aussi un nouveau design général, un écran Mini-LED, un lecteur de carte SD, un port HDMI et un port MagSafe. La Touch Bar devrait disparaître.