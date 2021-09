La Chine limite l’utilisation de TikTok pour les enfants

La Chine veut absolument brider l’influence du numérique sur les jeunes générations. Récemment, le gouvernement a imposé une limitation pour les jeux vidéo en ligne, restreignant à quelques heures de jeu les sessions des mineurs. Mais la Chine continue, en faisant savoir que les enfants ne devront pas passer plus de 40 minutes sur la version chinoise de TikTok, Douyin.

Douyin a notamment introduit un mode “adolescent” qui limitera le temps que les enfants pourront passer sur l’application. ByteDance, le propriétaire de TikTok et Douyin, a déclaré dans un communiqué que tous les utilisateurs de Douyin de moins de 14 ans seront concernés par cette mesure.

L’entreprise indique aussi que les utilisateurs devront confirmer leur identité. Les parents ont ainsi été appelés à veiller à l’application de cette règle. D’autant plus que, faute d’authentifier leur identité, les utilisateurs chinois risquent de ne plus pouvoir accéder à leur compte. Outre cette limite d’utilisation de 40 minutes par jour pour chaque utilisateur de moins de 14 ans, l’application ne sera pas disponible en Chine entre 22 heures et 6 heures du matin.