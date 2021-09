Quelles applications de cryptomonnaie utiliser sur son iPhone ?

Si vous n’avez jamais acheté ou utilisé de cryptomonnaie de votre vie, cet article vous surprendra probablement. Vous y découvrirez qu’il existe déjà de nombreux types d’applications différentes pour les Bitcoins et Ripple du monde, qui peuvent être utilisées sur un iPhone ; pas seulement un portefeuille où conserver ses jetons. Voici les trois catégories les plus intéressantes, en ce qui concerne les cryptomonnaies en général.

Comprendre la variété de cryptomonnaies qui existe sur le marché

Avant de vous présenter les trois applications les plus intéressantes pour les cryptomonnaies, examinons d’abord la variété de monnaies virtuelles qui existent actuellement. Trop de gens ne savent pas encore que le Bitcoin ne soit pas seul, dans son secteur. En fait, ce n’est peut-être même pas la meilleure cryptomonnaie dans laquelle investir, selon ce que vous cherchez à en tirer. L’Ether (Ethereum), par exemple, continue de gravir les échelons et a certainement une base réelle plus solide que le Bitcoin. Il est utilisé par les programmeurs pour créer plusieurs applications. Si vous voulez comprendre ce qui est disponible et la valeur de ces devises, vous pouvez les rechercher en ligne. On peut, entre autres, se pencher sur le Ripple cours, afin de voir la progression de cette monnaie, puis l’on peut continuer avec d’autres. L’important est de garder l’esprit ouvert sur les possibilités, lorsque l’on parle de cryptomonnaie.

Les différentes catégories

Il existe une grande variété d’applications sur les cryptomonnaies, pour les iPhone. Nous avons choisi de vous présenter trois catégories, qui sont principales sur le marché.

Une plateforme d’échange (exchange)

C’est certainement l’élément le plus important, lorsque l’on achète et l’on vend de la cryptomonnaie. Il faut donc s’assurer de la fiabilité et de la sécurité de celle-ci. Par exemple, pour l’iPhone, on peut penser à une application comme Bitvavo, pour être assuré de la qualité. Entre autres, il faut vérifier, le nombre de cryptomonnaies que l’on peut y transiger. Ensuite, il faut aussi se pencher sur les méthodes de paiement disponibles, incluant les virements bancaires. De manière générale, posez-vous ces quelques questions : est-ce facile de créer un compte et de commencer à l’utiliser ? Peut-on payer en monnaies virtuelles l’apport nécessaire pour ouvrir le compte ?

Un portefeuille (wallet)

Le portefeuille est la sécurité qui vous permettra de dormir sans crainte (ou non). Comme dans la vie réelle, il existe des voleurs de cryptomonnaies. Si l’endroit où vous les conservez n’est pas tout à fait sécurisé, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes majeurs, alors que l’on pourrait dérober vos devises. Votre portefeuille doit être considéré comme un coffre-fort ; un endroit impénétrable.

Un “lieu” pour emprunter… en cryptomonnaie

He oui, les cryptomonnaies ont fait un bout de chemin depuis leur arrivée sur le marché. Aujourd’hui, il est désormais possible d’utiliser celles-ci, comme collatéral à un emprunt de devises nationales (dollars américains, euros et autres). C’est une façon intéressante d’utiliser la cryptomonnaie.

Il est évident que de plus en plus d’applications pour iPhone seront développées, dans le futur, en ce qui concerne les cryptomonnaies. Gardez donc l’œil ouvert et cherchez celles qui vous intéressent. Mais surtout, assurez-vous d’utiliser la bonne plateforme de trading.