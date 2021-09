Lunettes Apple de réalité augmentée : une sortie repoussée à 2025 ?

Depuis deux ans déjà, les équipes d’Apple planchent sur un casque de réalité mixte et des lunettes de réalité augmentée (Apple Glass). Pourtant, ces dernières ne sortiraient qu’en 2025, à en croire les dires de Bloomberg.

En 2019, le journaliste Mark Gurman avait déclaré que la Pomme lancerait des lunettes AR en 2021. Il est à présent revenu sur ses propos et prévoit le début des ventes en 2024 ou 2025…. Pour le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le lancement des lunettes de réalité augmentée du géant américain aurait quant à lui lieu en 2025 au plus tôt.

Les analystes précisent que les Apple Glass pourraient ressembler aux « Ray-Ban Stories », les lunettes intelligentes de Mark Zuckerberg. Mais pour Kuo, « l’appareil à venir offrira davantage de caractéristiques et de fonctionnalités, ce qui expliquerait pourquoi les consommateurs devront attendre jusqu’à quatre ans pour son lancement ».

En parallèle, les équipes de Tim Cook travaillent sur la conception d’un casque de réalité mixte. Il fonctionnerait avec un iPhone et pourrait sortir en 2022, si l’on en croit les dires de Gurman.

Le casque VR/AR intégrerait un écran micro-LED et disposerait de ses propres capacités de stockage et de calcul. Le prototype actuel pèserait entre 200 et 300 grammes, mais les ingénieurs d’Apple pourraient parvenir à réduire son poids. Il pourrait fonctionner sans avoir besoin d’un smartphone ou d’un ordinateur.