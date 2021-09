Coque iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max & verre trempé : nos conseils

Protéger son iPhone avec une coque et un verre trempé est aujourd’hui indispensable. Si vous avez acheté le nouvel iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ou iPhone 13 mini et que vous souhaitez le protéger des chutes, des rayures et de l’usure du quotidien afin de prolonger sa durée de vie et d’éviter les déconvenues des réparations en cas d’accident, vous êtes au bon endroit.

Si l’esthétique et les performances de l’iPhone font l’unanimité, difficile d’en dire autant pour sa robustesse. En effet, les matériaux utilisés par Apple depuis quelques années, à savoir le verre, l’acier ou encore l’aluminium brossé font de l’iPhone un très bel objet. Seulement voilà, ces choix esthétiques impliquent également une grande fragilité, d’où la nécessité de bien protéger son iPhone 13 et d’en prendre le plus grand soin. Et cela passe avant tout par des accessoires de protection de qualité.

Pour vous aider dans ce choix crucial, nous avons testé pour vous et comparé différents accessoires de protection, afin de vous proposer une sélection des meilleures coques et verres trempés pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini. Dans cet article, nous allons vous présenter tous les modèles qui ont retenu notre attention lors de nos différents tests. Nous vous donnerons également quelques conseils qui vous aideront à choisir la coque et le verre trempé les plus adaptés à vos besoins et à vos préférences.

Bien choisir sa coque iPhone 13 : quelques conseils

Le choix d’une coque pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max ou 13 mini doit se baser avant tout sur le type d’utilisateur que vous êtes. Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer ce critère fondamental. En effet, il existe 3 grandes familles de coques, qui répondent chacune à un besoin différent.

Besoin n°1 – préserver le design de l’iPhone : coques ultra-fines

: coques ultra-fines Besoin n°2 – protéger sans dénaturer : coques fines en silicone

: coques fines en silicone Besoin n°3 – assurer une protection maximale : coques antichoc

Ainsi, si vous êtes une personne précautionneuse et que vous ne faites jamais (ou très rarement) tomber votre iPhone, il faudra orienter votre choix sur les coques ultra-fines. Si vous souhaitez protéger votre iPhone 13 sans le dénaturer, il faudra opter pour une coque fine en silicone, qui offre une excellente absorption des chocs en cas de chute. Si, en revanche, vous faites tomber votre iPhone assez souvent et que vous souhaitez le protéger de manière optimale, optez pour une coque antichoc plus épaisse.

Maintenant que nous avons déterminé votre besoin, intéressons-nous au type de matériau de votre coque iPhone 13. Il existe des coques en plastique polypropylène semi-rigide, en plastique rigide, en silicone souple ou en cuir. Ces matériaux se différencient essentiellement par leur prise en main, leur degré d’absorption des chocs, mais aussi leur durée de vie, c’est-à-dire la manière dont ils vieillissent. Voici un rapide comparatif :

Plastique polypropylène : toucher agréable, absorption des chocs moyenne, peut se déformer avec le temps

toucher agréable, absorption des chocs moyenne, peut se déformer avec le temps Plastique rigide : glissant, bonne absorption des chocs avec risque de cassure toutefois

glissant, bonne absorption des chocs avec risque de cassure toutefois Silicone souple : bonne prise en main, excellente absorption des chocs, risque de jaunissement avec le temps

bonne prise en main, excellente absorption des chocs, risque de jaunissement avec le temps Cuir : glissant, bonne absorption des chocs, le cuir développe une patine avec le temps

En résumé donc, voici nos recommandations :

Pour préserver au maximum le design de votre iPhone 13, optez pour des coques ultra-fines en plastique polypropylène

Si vous souhaitez un bon compromis entre finesse et protection, optez pour des coques fines en silicone

Si vous souhaitez une protection maximale, optez pour une coque antichoc

Nous déconseillons les coques en plastique rigide, car nous estimons le risque de cassure beaucoup trop important en cas de chute, même légère, pour ce type de coque.

Les coques en cuir sont un bon choix esthétique, si vous aimez cette matière, mais vieillissent assez mal

Verre trempé iPhone 13 : ce qu’il faut savoir

Le choix de votre verre trempé est tout aussi important que celui de la coque, car cet accessoire indispensable va protéger l’écran de votre iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max ou 13 mini, à savoir l’un des composants les plus sensibles de l’appareil en cas ce chute.

En ce qui concerne les verres trempés, notre conseil est simple : il faudra opter pour modèle offrant un bon niveau de transparence et finesse, tout en étant résistant.

Le verre trempé 3D est le modèle qui répond le mieux à ces critères et qui allie à la fois protection et esthétique. Le verre trempé 2.5D pour sa part, assurera une bonne protection, mais sera très visible, puisqu’il ne recouvre pas l’intégralité de l’écran de votre iPhone 13, mais uniquement la partie qui s’allume. Les films de protection quant à eux, ne garantissent pas un niveau de protection suffisant. C’est pour cela que nous les déconseillons.

L’épaisseur de votre verre trempé doit se situer entre 0.25mm et 0.35mm. Un verre trempé plus fin sera beaucoup trop fragile, et un verre trempé plus épais ne sera pas esthétique et peut rendre les fonctions tactiles de votre écran moins précises et moins efficaces.

Coques iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : notre sélection

Maintenant que les accessoires de protection n’ont plus de secret pour vous, il est temps de passer à notre sélection de coques et verres trempés pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini.

Avant toute chose, nous tenions à préciser que nous avons uniquement sélectionné des modèles premium, c’est-à-dire possédant un excellent niveau de finition, fabriqués avec des matériaux de grande qualité et spécialement étudiés et conçus pour la gamme iPhone 13.

En effet, nous estimons que l’iPhone coûte beaucoup trop cher pour le protéger avec des coques et verres trempés “bon marché”, qui ont certes l’avantage d’être très peu couteuses, mais qui n’offrent en revanche aucun gage de qualité.

Nous avons donc basé notre sélection sur des marques premium dont nous avons pu tester les produits en profondeur sur une longue période, et dont la qualité de fabrication est reconnue. La gamme de prix de ces produits se situe donc dans la fourchette haute du marché.

Coque ORIGINAL pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : la plus fine du monde

Véritable référence en la matière, la coque ORIGINAL de l’accessoiriste français ShopSystem est la coque la plus fine du monde avec 0.33mm d’épaisseur. Cette coque a été pensée et étudiée pour préserver le design de votre iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini, à savoir sa forme, sa finesse et sa légèreté. Et protégera également votre appareil des rayures, de la poussière et de l’usure. Elle est disponible en plusieurs coloris avec une finition mat et une texture sablée très agréable en main : Noir, Noir total, Bleu, Vert nuit et Blanc. L’accessoiriste rajoute ponctuellement quelques couleurs en éditions limitées.

Points forts :

Ultra-fine et discrète avec 0.33mm d’épaisseur

Préserve le design de l’iPhone

Très agréable en main

Protège des rayures et de l’usure

Protège la caméra de l’iPhone

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles :

Ne protège pas contre les chutes importantes

Doit être manipulée avec précaution lorsque vous la placez et retirez de l’iPhone

Où acheter la coque ORIGINAL ? :

Coque ORIGINAL pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini (34,99€ sur ShopSystem)

Coque INVISIBLE pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : transparente en silicone

La coque iPhone 13 INVISIBLE en silicone souple est le parfait compromis entre protection et esthétique. Avec une épaisseur de 0.77mm, cette coque transparente offre une très bonne protection contre les chutes tout en étant discrète et élégante. Elle ne dénaturera pas le design de votre iPhone.

Points forts :

Fine avec 0.77mm d’épaisseur

Très bonne protection contre les chutes et les rayures

Préserve le design de l’iPhone

Protège la caméra de l’iPhone

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles :

La coque peut légèrement jaunir avec le temps

Où acheter la coque INVISIBLE ? :

Coque INVISIBLE pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini (34,99€ sur ShopSystem)

Coque PHANTOM pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : ultra-fine et transparente

La coque PHANTOM est identique à la coque ORIGINAL présentée plus haut en tout point (même finesse de 0.33mm, même forme, mêmes découpes et mêmes finitions). La seule différence se situe au niveau de la couleur et de la texture. En effet, la coque PHANTOM est transparente et possède une texture lisse. C’est la coque transparente la plus fine du monde. Elle ne jaunit pas avec le temps.

Tout comme la ORIGINAL, la PHANTOM protègera votre iPhone efficacement des rayures et de l’usure du quotidien, sans dénaturer son design. La couleur de votre iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini sera préservée grâce à cette coque, tout comme sa finesse et sa légèreté.

Points forts :

Ultra-fine et discrète avec 0.33mm d’épaisseur

Préserve le design de l’iPhone

Transparente : le logo Apple reste visible

Très agréable en main

Ne jaunit pas avec le temps

Protège des rayures et de l’usure

Protège la caméra de l’iPhone

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles :

Ne protège pas contre les chutes importantes

Où acheter la coque PHANTOM ? :

Coque PHANTOM pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini (34,99€ sur ShopSystem)

Coque TORRO en cuir pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini

La coque TORRO pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini protègera votre appareil efficacement avec une touche d’élégance grâce à sa fabrication en cuir grainé et ses surpiqûres rouges. Disponible en Noir et en Marron foncé, cette coque s’adresse aux personnes qui font souvent tomber leur iPhone et qui recherchent une bonne protection.

Points forts :

Bonne protection contre les chutes

Protège la caméra de l’iPhone

Compatible MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles :

Coque épaisse et imposante

La coque est incompatible les verres trempés 3D

Où acheter la coque TORRO ? :

Coque TORRO pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini (34,99€ sur Amazon)

Coque antichoc DANA pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : absorbe les chutes d’au moins 2,5m

La coque antichoc DANA pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini protège efficacement votre iPhone des chutes jusqu’à 2,5m de hauteur. Référence dans sa catégorie, elle possède différentes technologies permettant une excellente absorption des chocs comme son alliage polymère DynaShockP™ spécialement étudié et conçu pour amortir les chutes de manière optimale, ses micro-coussins d’air et ses coins renforcés.

La coque DANA protège votre iPhone dans son intégralité et en particulier les zones les plus sensibles : caméra, haut-parleurs, boutons, etc. Cette coque a l’avantage d’être fine, en comparaison aux autres coques de sa catégorie, avec seulement 1mm d’épaisseur.

Points forts :

Protection optimale contre les chutes jusqu’à 2,5m de hauteur

Différentes technologies de protection

Protection intégrale de l’iPhone

Transparente : le logo Apple reste visible

L’une des coques antichoc les plus fines du marché

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles :

Certains peuvent trouver les coins renforcés peu esthétiques

Où acheter la coque antichoc DANA ? :

Coque antichoc DANA pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini (34,99€ sur ShopSystem)

Coque Lanhiem pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : 360° et étanche

La coque Lanhiem en plastique rigide et silicone souple est une coque antichoc 360° qui va recouvrir l’intégralité de votre iPhone. Elle protège l’iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini contre les chutes.

Points forts :

Protège contre les grosses chutes et rayures

Protège l’iPhone dans son intégralité

Transparente à l’arrière : le logo Apple de l’iPhone reste visible

Compatible MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles :

Coque très épaisse et encombrante

Risque de cassure de la coque en cas de chute

Incompatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Où acheter la coque Lanhiem ? :

Coque Lanhiem pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini (22,99€ sur Amazon)

Verre trempé iPhone 13 / Pro / Max / mini : notre sélection

Modèle 2.5D

Protection d’écran 2.5D en verre trempé pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : (disponible au prix de 19,99€ sur ShopSystem).

Points forts :

Finesse avec 0.25mm d’épaisseur

Verre de grande qualité ultra-résistant

99% de transparence

Indice de dureté 9H

Bords incurvés et lisses

Compatible Haptic Touch.

Points faibles :

Recouvre uniquement la partie de l’écran qui s’allume

Modèle 3D

Protection d’écran 3D intégrale en verre trempé pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini : (disponible au prix de 29,99€ sur ShopSystem).

Points forts :

Finesse avec 0.30mm d’épaisseur

Verre de grande qualité ultra-résistant

Protection optimale de l’écran

Le verre trempé recouvre tout l’écran de l’iPhone

Le verre ne se voit pas une fois placé sur l’écran

99% de transparence

Indice de dureté 9H

Bords incurvés et lisses

Compatible Haptic Touch.

Points faibles :

Légèrement plus épais qu’un verre trempé 2.5D

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aura aidé dans votre choix. Cette liste sera régulièrement mise à jour avec d’autres modèles de coques iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini et verres trempés. Rappelons pour conclure qu’il est primordial de choisir des accessoires de protection de qualité afin de bien protéger votre smartphone.