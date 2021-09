TSMC : la collaboration avec Apple représente plus de 20% de ses revenus

Selon les chiffres publiés par nos confrères de DigiTimes, la collaboration avec Apple a permis à TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) de générer un chiffre d’affaires très important. L’entreprise californienne représente 20% des revenus globaux du fournisseur taïwanais. Pour rappel, TSMC fournit à la Pomme les processeurs AX et MX.

Certes, DigiTimes n’a pas dévoilé les détails du contrat qui lie Apple et TSMC, mais les analystes indiquent que le fournisseur génère plusieurs centaines de millions de dollars chaque trimestre en produisant des puces pour le géant américain. La firme de Cupertino est certainement le client le plus important de TSMC.

Rappelons que la société taïwanaise possède d’autres contrats avec de grandes compagnies telles que AMD, ARM, MediaTek, Braodcom, Nvidia ou encore Marvell.

Il y a quelques années, la Pomme confiait la production de ses deux processeurs à TSMC et Samsung. Dernièrement, le fournisseur taïwanais a développé sa technologie et ses équipes sont devenues capables de produire des puces qui dépassent de loin celles produites par les concurrents. Aujourd’hui, l’entreprise asiatique est parmi les fournisseurs les plus importants d’Apple.

Pour rappel, TSMC produira l’A15, la prochaine puce de la Pomme. Elle équipera les prochains iPhone 13 présentés il y a quelques jours lors d’une keynote. Pour la gravure, l’A15 est en 5 nm. Toutefois, TSMC pourrait fabriquer une puce en 3 nm en 2022.