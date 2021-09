iPhone 13 Pro : ce qu’il faut savoir sur le smartphone événement

La fameuse keynote d’Apple a été diffusée hier soir pour le plus grand bonheur des fans d’Apple. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a été riche en annonces. Parmi les appareils qui ont été présents au rendez-vous, l’iPhone 13 Pro, nouvelle mouture d’Apple… Pas de gros bouleversements niveau design par rapport aux précédents smartphones de la marque à la pomme, mais l’on peut tout de même noter un réel apport sur la photo. World is Small fait le point sur les caractéristiques.

Ecran à 120 Hz, améliorations photos

D’abord, l’iPhone 13 Pro disposera d’un écran Super retina XDR ProMotion, qui affichera enfin une fréquence d’affichage jusqu’à 120 Hz. Apple promet une adaptation intelligente de la fréquence par rapport aux contenus affichés. La luminosité grimpe à 1000 nits, ce qui sera utile pour les usages en plein soleil, avec une dalle visible en contre jour.. L’encoche TrueDepth est plus compacte. Concernant la taille, rien ne change, la dalle est de 6,1 pouces de diagonale sur l’iPhone 13 Pro, et de 6,7 pouces sur le Pro Max.

Niveau performances, on annonce une A15 avec 5 coeurs de GPU. Sa puissance de rendu graphique serait 50% supérieure à celle des puces concurrentes.

Pour la partie photo, outre le « Photographic Styles » (filtres photo préprogrammés ou personnalisables), les capteurs bénéficieront de beaux changements. Le mode nuit est disponible pour chacun des trois capteurs. Le bloc photo disposera toujours d’un téléobjectif, d’un ultra grand-angle et d’un grand angle. Le mode Macro semble proposer des clichés de très près et mieux encore, on peut filmer dans ce mode, avec l’effet de flou en arrière plan ou en premier plan dans le mode cinematic. Il est aussi possible de filmer en 4K à 30 images par seconde en ProRes. L’iPhone 13 Pro serait d’ailleurs le seul smartphone à pouvoir filmer en ProRes 4K.

À partir de 999 dollars

L’autonomie progresse, avec 1,5 heure de plus sur l’iPhone 13 Pro par rapport à l’iPhone 12 Pro, et 2,5 heures de plus pour l’iPhone 13 Pro Max par rapport à l’iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 13 Pro débute à 999$, et l’iPhone 13 Pro Max à 1 099$. Le modèle avec 1 To atteint plus de 1700 euros, et l’on ne parle ici que de l’iPhone 13 Pro. L’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront en vente le 24 septembre.