Epic Games a versé six millions de dollars à Apple

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a annoncé que son studio, derrière Fortnite notamment, a versé pas moins de six millions de dollars à Apple, suite au récent verdict de la juge Yvonne Gonzalez Rogers. La juge avait donné raison la semaine dernière à l’éditeur sur le fait qu’Apple ne doit pas interdire aux développeurs d’inclure des liens dans leurs applications qui renverraient vers leurs sites. Cela permettrait de mettre en place des moyens de paiement alternatifs, sans passer par l’App Store et ainsi éviter la commission d’Apple (15% ou 30% selon les cas).

Dommages et intérêts

Mais dans le même temps, la juge a décidé qu’Epic Games devait verser des dommages et intérêts d’un montant égal à 30% des 12 167 719 dollars de revenus perçus par le biais de paiements directs entre août 2020 et octobre 2020 via Fortnite sur iOS. A cela s’ajoutent 30% des revenus qu’Epic a perçus du 1er novembre 2020 à la date du jugement, ainsi que les intérêts.

Epic Games a d’ores et déjà fait appel de la décision. La société n’est évidemment pas satisfaite du fait que les développeurs ne peuvent pas disposer directement d’un moyen de paiement dans les applications. Quant à Apple, la compagnie parle d’une “victoire retentissante”.