Pas de capteur de pression artérielle sur l’Apple Watch Series 7 ?

Dans quelques jours, Apple pourrait présenter la septième génération de sa montre connectée. Malgré les rumeurs récentes évoquant l’arrivée d’un capteur de pression artérielle, l’Apple Watch Series 7 n’en serait finalement pas dotée.

Pour rappel, nos confrères de Bloomberg ont déjà souligné que la Pomme aurait suspendu la fabrication de sa prochaine montre connectée. Elle serait difficile à produire à cause de son nouveau design. Les fournisseurs ont donc demandé à la firme américaine de faire une pause, et les équipes d’Apple ont accepté.

Nikkei Asia de son côté avait publié un rapport indiquant que la prochaine Apple Watch intégrerait un capteur de pression artérielle, et que le retard dans la production de la montre venait des difficultés rencontrées par les fournisseurs avec ce capteur.

Dernièrement, le journaliste Mark Gurman a publié un tweet précisant qu’il n’y avait « aucune chance » que la septième génération de l’Apple Watch ait un capteur de pression artérielle. À noter que le rapport de Debbie Wu n’a fait aucune mention d’un tel capteur.

Selon les rumeurs, Apple pourrait organiser une keynote entièrement en ligne le 7 septembre prochain. La Pomme devrait présenter entre autres l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Les analystes soulignent que la future montre profiterait d’un nouveau design à bords plats, d’un boîtier plus grand, d’un processeur plus rapide, etc.