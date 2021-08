iOS 15 vous aidera à retrouver vos AirPods, où qu’ils soient

Les AirPods d’Apple sont pratiques, mais aussi très petits et extrêmement faciles à perdre. Il s’avère que ces embêtants écouteurs filaires ont toute de même l’avantage de servir d’attache physique. Apple prévoit d’étendre la portée de la détection de vos AirPods Pro et AirPods Max avec iOS 15 sur l’iPhone, actuellement en version bêta.

Aujourd’hui, vous pouvez utiliser l’application Find My d’Apple pour vous aider à localiser un écouteur perdu, mais elle ne fonctionne que si vous êtes à portée du Bluetooth de vos AirPods, soit environ 10 mètres. Ils doivent aussi être hors de leur étui de chargement, ce qui n’est pas idéal si vos écouteurs sont à des kilomètres et dans leur étui. La bonne nouvelle, c’est que cela est sur le point de changer.

Une fois qu’iOS 15 sera officiellement lancé dans le courant du mois de septembre, vous pourrez retrouver vos AirPods perdus, où qu’ils se trouvent, même hors de portée du Bluetooth. Voici ce vous devez savoir sur cette nouvelle fonctionnalité.

À propos du réseau Find My

C’est grâce au réseau Find My d’Apple qu’il est possible de localiser un appareil de la marque perdu ou volé, comme un iPhone ou les AirTags récemment mis sur le marché.

Chaque appareil Apple scanne et localise le signal Bluetooth des appareils compatibles avec Find My. Une fois le signal localisé, le réseau Find My vous envoie une alerte indiquant l’emplacement de votre objet. Chaque étape du processus est cryptée, et la seule personne qui peut voir l’emplacement de votre objet est vous.

Comment activer le Mode Perdu pour les AirPods Pro/Max ?

Après avoir réalisé que vous avez perdu vos AirPods Pro ou AirPods Max (désolé pour les propriétaires d’AirPods standard, il semble que vous soyez laissés de côté pour le moment), ouvrez l’application Find My sur votre iPhone. Touchez l’onglet Appareils, puis sélectionnez vos AirPods. Une carte vous indiquera le dernier endroit où vous avez posé vos AirPods, ainsi que l’heure.

En bas de l’écran, vous pouvez marquer les AirPods comme perdus. (Il se peut que vous deviez glisser vers le haut sur la carte en bas de l’écran pour voir toutes les options disponibles).

Lorsque le mode Perdu est activé, le réseau Find My commencera à rechercher vos AirPods. Une fois qu’ils seront trouvés, vous recevrez une alerte sur votre iPhone indiquant leur emplacement. Si vous avez définitivement perdu vos AirPods, le mieux pour la planète (et pour votre portefeuille) est de vous tourner vers un spécialiste comme Back Market, qui propose des produits reconditionnés, remis à neuf, 100% fonctionnels et avec 12 mois de garantie minimum. Et avec un peu de chance, vous trouverez des AirPods jusqu’à 70% moins cher que le neuf.

Que faire une fois les AirPods perdus localisés ?

Après avoir trouvé l’emplacement de vos AirPods perdus, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser l’application Find My et faire en sorte que vos AirPods émettent un son qui s’amplifie au fur et à mesure qu’il est émis. Apple a précisé que le fait que vos AirPods soient ou non dans leur étui n’a aucune importance. Vous pouvez choisir de diffuser le son sur les oreillettes gauche, droite ou les deux.

L’autre option consiste à utiliser la même vue de proximité que celle utilisée par les trackers AirTags d’Apple. Si vous avez un iPhone 11 ou plus récent, la vue de proximité vous indiquera la direction et la distance, jusqu’aux centimètres exacts, que vous devrez parcourir pour récupérer vos écouteurs !