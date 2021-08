À l’instar d’Apple et Samsung, les téléphones de Google vendus sans chargeur dans la boîte

Le géant de Cupertino entre dans la danse. Après Apple et Samsung, au tour de Google de ne pas inclure de chargeur dans la boîte de ses Pixel 6 et 6 Pro. Il n’y en aura pas non plus avec les modèles qui suivront. Le Pixel 5a sera ainsi le dernier téléphone Google à embarquer un adaptateur secteur.

Pour justifier ce choix critiqué, Google a le même discours que ses concurrents : la plupart des utilisateurs ont déjà un adaptateur secteur, compatible avec les nouveaux téléphones. Le groupe explique aussi à The Verge qu’il prend cette décision pour l’environnement.

Il y avait déjà eu de vives réactions lors de l’annonce d’Apple, puis de Samsung. Certains fans de la marque sud-coréenne l’avaient critiqué pour avoir suivi le géant américain. À voir si les fans de Pixel vont avoir le même discours auprès de Google. En bref, Google rejoint ces constructeurs qui, sans faire de concession sur le prix, prive ses fans d’un bien pourtant essentiel pour l’utilisation d’un smartphone. C’est fort dommage, même si la justification officielle concerne l’environnement. Un environnement qui a bon dos lorsque l’on connaît l’impact écologique de la fabrication des smartphones, leur envoi dans le monde et leur consommation lors de l’usage.