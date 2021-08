Facebook et Amazon reportent le retour au bureau à 2022

Le télétravail a encore beaucoup d’avenir. Facebook a pris la décision de reporter à 2022 le retour au bureau de ses employés face au variant delta du Covid-19. « Les données, et non les dates, influent sur notre approche pour retourner au bureau », a indiqué le réseau social, signe d’un recours au télétravail toujours plus présent.

Ce retour au bureau en 2022 pour Facebook concerne pour l’instant uniquement les employés américains. « Nous continuons de surveiller la situation et de travailler avec des experts pour nous assurer que nos plans de retour au bureau donnent la priorité à la sécurité de tous », a précisé la plateforme en ligne.

Situation similaire dans le reste du monde ?

Mais il est probable que la mesure s’étende au reste du monde. Il y a quelques semaines pourtant, Facebook prévoyait encore de rouvrir complètement d’ici octobre, avec vaccin à jour et masques. Facebook envisage pour l’instant une réouverture de ses bureaux internationaux d’ici la fin de l’année en cours. Tout dépendra de la situation au sein de chaque pays. Avec environ 50 morts par jour en France, il n’est pas encore question de situation gravissime, mais la rentrée pourrait changer la donne.

La semaine dernière, c’est Amazon qui avait annoncé repousser le retour obligatoire au bureau pour ses employés à janvier 2022. Il avait alors emboîté le pas à Microsoft. D’autres entreprises qui ne sont pas directement dans le monde des technologies ont fait de même, dont American Express et NBC. Facebook et ses voisins de la Silicon Valley ont été parmi les toutes premières entreprises à recommander à leurs salariés de travailler de chez eux, début mars 2020.