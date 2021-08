MacBook Pro 2022 : Samsung préparerait les écrans OLED

Selon les dires de The Elec, Samsung préparerait les écrans des futurs MacBook Pro de 2022. Rappelons que DigiTimes a également indiqué que la firme de Cupertino aurait lancé la production de masse de deux MacBook Pro Apple Silicon : un de 14 pouces et un de 16 pouces.

The Elec indique que c’est la branche Display de Samsung qui s’occuperait de la production de ces écrans, en faisant appel à l’OLED. La gestion des couleurs apportée par cette technologie permet d’améliorer l’autonomie de la batterie. Par ailleurs, les noirs sont plus profonds, ce qui diminue la consommation d’énergie en veille.

Comme à son habitude, la marque à la Pomme n’a pas commenté la nouvelle. Le prochain keynote nous en dira plus sur les ordinateurs portables et les autres produits sur lesquels Apple travaille actuellement. L’événement devrait avoir lieu en septembre.

Pour rappel, le MacBook Pro 13 pouces intègre déjà le processeur M1. Le modèle de 16 pouces quant à lui n’intègre pas cette technologie, mais les analystes indiquent que le géant américain souhaite proposer ses propres processeurs d’ici à décembre.

Pour sortir les prochains MacBook Pro, Apple aurait misé sur les équipes de Samsung. La firme coréenne dispose d’une longue expérience dans le domaine et ses usines tournent plus rapidement qu’une potentielle fabrication maison. Rappelons que DigiTimes a déjà annoncé que la Pomme pourrait présenter un MacBook Pro de 16 et 17 pouces avec un écran OLED, ainsi qu’un iPad de 10,9 pouces et un iPad Pro de 12,9 pouces avec des écrans OLED en 2022.