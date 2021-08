Pixel 6 : Google veut sérieusement concurrencer l’iPhone

Avec le Google Pixel 6, la firme de Mountain View souhaite sérieusement concurrencer l’iPhone d’Apple. Le géant américain promet de belles performances en lançant un smartphone équipé d’un processeur Tensor, d’une puce électronique dotée d’une puissance intelligente artificielle, etc.

La firme de Cupertino se différencie des autres marques par son propre système d’exploitation et car elle fabrique ses propres composants. Les constructeurs ont déjà tenté de rivaliser avec l’iPhone, mais les résultats n’ont pas souvent été au rendez-vous.

Avec le Google Pixel 6, l’entreprise américaine souhaite concurrencer Apple en misant sur la même stratégie que celle de Tim Cook. La firme de Mountain View a développé son propre processeur : Tensor. Celui-ci dispose d’une intelligence artificielle et d’un apprentissage automatique très puissant. Google mise énormément sur cette nouveauté pour proposer aux clients un smartphone puissant qui surpasserait l’iPhone.

Pour rappel, le Google Pixel 6 est équipé d’un module grand-angle et ultra-grand-angle, ainsi qu’un écran de 6,4 pouces avec un affichage de 90 Hz. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, intègre un téléobjectif x4 et un écran de 6,7 pouces cadencé à 120 Hz. Selon les rumeurs qui circulent sur la toile, les prochains smartphones de Google embarqueraient une mémoire vive et un stockage aussi puissants que les modèles hauts de gamme.