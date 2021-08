Les événements arrivent sur l’App Store avec TikTok

Récemment, Apple a annoncé plusieurs fonctionnalités inédites, dont un encart supplémentaire sur l’App Store qui permet aux utilisateurs de découvrir les événements organisés par les développeurs.

En début de mois, TikTok a organisé son Summer Camp sur l’App Store. L’événement s’est déroulé en anglais et a duré plus de trois heures.

Pour organiser un événement, un éditeur doit proposer une application fonctionnant sous iOS 15 et iPadOS 15. Il peut alors configurer l’événement via l’App Store Connect. Les équipes de la Pomme vont ensuite choisir de le présenter ou non. Sans aucun doute, seuls les studios les plus connus pourront lancer des événements au départ.

Comme vous le savez sans doute, la firme américaine utilise l’IDFA (identifiant Apple pour les annonceurs) pour découvrir les habitudes et les goûts de ses utilisateurs. Grâce à cela, les événements lancés sur l’App Store devraient dans le futur être personnalisés en fonction du comportement de l’utilisateur.

Par ailleurs, la Pomme a aussi ajouté un widget dédié à l’App Store. Celui-ci affiche les dernières nouveautés de la boutique, dont les événements. Pour rappel, iOS 15 et iPadOS 15 sont disponibles pour le moment en version bêta. La version officielle devrait être accessible d’ici le mois de septembre.