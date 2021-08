Doppler, le lecteur musical, arrive sur macOS

Déjà disponible sur iOS, l’excellent lecteur de musique Doppler se lance enfin sur macOS. Les utilisateurs devront toutefois se rendre sur le site officiel de l’app pour la télécharger, celle-ci n’était pas encore proposée sur le Mac App Store.

L’application permet à l’utilisateur de gérer sa musique de façon simple grâce à un ensemble intelligent de fonctionnalités conçues avec soin par les développeurs. Rappelons que le lecteur ne s’adresse pas aux utilisateurs de services de streaming, mais à ceux qui achètent de la musique via des plateformes.

Les équipes du développeur Ed Wellbrook se sont basées sur le framework Catalyst de la Pomme pour rendre le lecteur de musique Doppler disponible sur macOS.

Il est à noter que Doppler prend en charge plusieurs formats audio dont le MP3, FLAC, WAV, AAC, etc. Pour écouter une chanson via le lecteur, il suffit de prendre le fichier dans un dossier du Mac et le déposer dans la fenêtre de l’application.

Pour le moment, l’application ne comprend pas toutes les fonctionnalités de la version iOS, mais l’essentiel est là. D’ailleurs, le développeur promet de fournir de nombreuses mises à jour à l’avenir pour proposer aux utilisateurs de Mac davantage de fonctions, dont l’import directement depuis l’App Musique, la possibilité d’éditer par lot les informations de plusieurs titres et albums, etc.