Une app pour passer d’iOS à Android en préparation chez Google

Pour rattraper l’avance Apple, quoi de mieux que s’en inspirer ? Déjà disponible sur iOS pour passer d’Android au système d’exploitation de la marque à la pomme, une application pour switcher d’un OS à l’autre est désormais en préparation chez Google. Selon 9to5Google, l’application de Google aura pour nom Switch to Android. Celle d’Apple a pour nom Move to iOS (Migrer vers iOS en français).

Sans câble, mais avec le wifi

L’application Switch to Android devrait effectuer le transfert des données en Wi-Fi en s’appuyant sur un réseau local plutôt que passer par un câble. La raison ? Tout le monde n’a pas un câble USB-C vers Lightning pour relier un iPhone et smartphone Android. Les utilisateurs pourront ainsi transférer facilement leurs photos, vidéos, contacts, documents, SMS et autres applications d’iOS vers Android.

Google devrait probablement analyser le nom et télécharger l’application équivalente sur le Play Store. En revanche, les applications achetées sur iOS ne pourront pas être automatiquement récupérées sur Android, logiquement. N’oublions pas que l’application Migrer vers iOS existe depuis 2015. En bref, mieux vaut tard que jamais ! On appréciera cependant l’arrivée de l’appli si vous comptiez prochainement changer de téléphone, et opter pour un smartphone Samsung, Huawei ou autre.