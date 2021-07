Apple prévoit des problèmes d’approvisionnement pour l’iPhone et l’iPad

Les problèmes d’approvisionnement n’épargneront aucun secteur de la tech. Apple lui-même s’attend à davantage de problèmes d’approvisionnement pour l’iPhone et l’iPad pour le trimestre en cours, par rapport au deuxième trimestre qui s’est achevé en juin. « Les contraintes d’approvisionnement que nous avons constatées au trimestre de juin seront plus importantes au trimestre de septembre », a déclaré Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, en marge de la publication des résultats du groupe. Les ventes d’iPhone et d’iPad en particulier devraient donc être impactées, a-t-il précisé.

L’iPhone 13 pourrait donc être touché, lui qui sera lancé en septembre et décliné en quatre modèle. Sa production commencera d’ici peu. Espérons qu’elle aille vite, très vite, pour éviter toute rupture de stock.

“Atténuer les circonstances“

Tim Cook a aussi été interrogé sur la pénurie de puces en cours. « Nous allons prendre les choses un trimestre à la fois », a déclaré le dirigeant d’Apple. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer les circonstances, quelles qu’elles soient », a-t-il précisé.

Il souligne qu’Apple connaît les mêmes soucis que les autres constructeurs : « La majorité des contraintes sont de la nature de celles que d’autres observent. Je les classerais dans la catégorie des pénuries industrielles. Nous avons aussi quelques pénuries lorsque la demande est si forte et dépasse tellement nos propres attentes qu’il est difficile d’obtenir l’ensemble des pièces dans les délais que nous nous efforçons d’avoir. C’est un peu cela aussi. Comme je l’ai déjà dit, les nœuds les plus récents, que nous utilisons dans plusieurs de nos produits, n’ont pas posé de problème particulier. C’est sur les nœuds existants que les contraintes d’approvisionnement se sont fait sentir, au niveau du silicium. » En bref, croisons les doigts !