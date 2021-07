Face ID sur Mac devrait arriver d’ici 2 ans

Apple prévoit d’introduire Face ID sur le Mac dans les “deux prochaines années”, a déclaré aujourd’hui Mark Gurman, journaliste respecté de Bloomberg, dans la dernière édition de sa newsletter Power On.

Dans cette lettre d’information, Gurman indique qu’il pense que l’objectif ultime d’Apple est de faire passer tous ses produits à Face ID, y compris les iPhone d’entrée de gamme tels que l’iPhone SE et l’iPad Air, qui sont équipés de Touch ID. Gurman dit que Touch ID reste une partie importante de la gamme de produits d’Apple, en particulier pour les modèles pré-cités, puisque c’est une “alternative moins chère” à Face ID assurant tout de même la sécurité des utilisateurs.

Mark Gurman avait précédemment rapporté que lors de la planification de son iMac 24 pouces redessiné récemment lancé, Apple avait initialement prévu d’inclure Face ID, mais que la mise en œuvre a été reportée à une prochaine refonte de l’iMac à la place. Contrairement aux iPhone et aux iPad, les écrans des ordinateurs portables Mac sont nettement plus fins, ce qui rend plus difficile l’insertion des capteurs de profondeur nécessaires pour Face ID.

Gurman affirme qu’Apple finira par intégrer Face ID dans les écrans eux-mêmes, abandonnant ainsi la nécessité d’une encoche sur l’iPhone. Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, pense qu’un tel iPhone pourrait faire ses débuts dès 2023. En ce qui concerne les ordinateurs de bureau Mac, Apple poursuit le développement d’un remplaçant pour l’iMac 27 pouces, qui pourrait être doté d’un écran plus grand et d’une puce “M2X” plus puissante. Au début de l’année, Apple a interrompu les travaux sur le grand iMac pour se concentrer sur l’iMac 24 pouces, qui a été lancé en avril dernier.