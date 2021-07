Netflix confirme qu’il proposera des jeux vidéo

Netflix, futur géant du jeu vidéo ? Nombreux s’y sont essayés et se sont cassés les dents… Si des rumeurs circulaient jusque ici, Netflix a confirmé les faits. « Comme cela fait presque dix ans que nous investissons dans les programmes originaux, nous pensons qu’il est temps de mieux comprendre ce que nos membres apprécient dans les jeux », a expliqué Netflix lors de l’annonce de ses derniers résultats trimestriels. Ce pourrait arriver dès 2022.

Les jeux vidéo seront directement inclus dans l’offre de Netflix. Pas besoin de payer un supplément pour accéder au catalogue. Les titres seront d’abord développés pour les smartphones et tablettes, mais un portage sur d’autres supports (ordinateurs, téléviseurs) est envisagée. Ce sera « une nouvelle catégorie pour nous, comme notre expansion dans les films, l’animation et les spectacles télévisés », a détaillé Netflix.

Concernant les résultats financiers, Netflix a révélé un chiffre d’affaires de 7,34 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2021, contre 6,15 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 19%. Les analystes s’attendaient à 7,32 milliards de dollars. Le bénéfice net a été de 1,35 milliard de dollars, contre 720 millions de dollars auparavant, soit 88% de hausse. Sur les abonnements, Netflix assume 209,18 millions d’abonnés à ce jour, soit 1,54 million de plus en un trimestre. Ils dépassent les attentes des analystes qui misaient sur 1,19 million.