Comment devenir développeur Web en 2021 ?

Un développeur Web est un programmeur qui crée des applications basées sur le Web, auxquelles on peut accéder via Internet. Ces sites et applications ont des caractéristiques et des fonctions spécifiques que le développeur est chargé de “construire” grâce à ses compétences en programmation.

Le développement Web peut avoir deux spécialités principales. Vous pouvez choisir de vous spécialiser dans l’une ou l’autre de ces spécialités.

Le développeur front-end est responsable de la construction et de la conception de la mise en page, des fonctionnalités et de l’apparence d’un site Web. Ce rôle est également appelé développeur côté client.

Le développeur back-end est responsable de la construction du système de pilotage d’un site Web. Il est responsable entre autres de la construction du cadre qui permet de transférer facilement les données du serveur au navigateur Web.

Il est possible de combiner les deux rôles pour être un expert en développement front-end et back-end, mais vous devrez apprendre beaucoup plus. Les personnes compétentes en matière de développement Web front et back sont appelées développeurs Full Stack. Elles sont très recherchées et bien payées.

7 étapes pour devenir un développeur Web professionnel

1. Choisissez une spécialité. Comme expliqué précédemment, vous pouvez choisir le développement Web front ou back et vous spécialiser. Si vous voulez devenir un développeur Full Stack, vous devriez commencer par le front-end.

2. Acquérez les compétences nécessaires en matière de langage de programmation. Chaque spécialité de développement Web a des langages de programmation nécessaires que vous devez apprendre. Il est indispensable de les connaître pour faire son CV.

3. Acceptez de petits projets et créez votre portfolio en ligne. Vous devez commencer par de petits projets, les mener à bien puis passer à des projets plus importants. Pas besoin de se précipiter, les sites Web importants et complexes sont construits sur des principes simples que vous rencontrez dans ces petits projets. Dès que vous aurez acquis certaines compétences, créez une page Web qui présente votre travail et votre expérience. Utilisez également les réseaux sociaux, car des sites comme Facebook et Twitter vous permettent de montrer facilement vos compétences, de rencontrer d’autres codeurs et de trouver des projets sur lesquels travailler.

4. Soyez très patient lors des tests et du débogage. Une fois que vous avez fini d’écrire vos lignes de codes, assurez-vous de les tester. De même, lorsque vous déboguez votre codes, faites-le patiemment afin d’apprendre à ne pas répéter les erreurs lorsque vous entreprendrez des projets plus importants.

5. Rejoignez un forum de développeurs Web et interagissez. Une communauté active de développeurs Web est bénéfique pour vous. Vous pouvez apprendre des erreurs des autres, juger les travaux des autres, être informé des mises à jour importantes et bénéficier de plusieurs autres avantages. Les réseaux sociaux et votre moteur de recherche préféré sont également très utiles pour se tenir au courant des dernières nouvelles.

6. Apprenez d’autres sites Web. Consulter les sites Web qui vous intéressent est également un bon moyen de devenir un professionnel. Vous pouvez intégrer certains morceaux de leur code source dans vos projets afin d’apprendre plus rapidement (mais attention aux copyrights !).

7. Pratiquez, pratiquez, pratiquez ! Derrière chaque site Web réussi se cachent des heures d’entraînement et de pratique. On s’améliore avec la répétition.