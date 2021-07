TikTok dépasse le cap des 3 milliards de téléchargements

TikTok est devenue la première application n’appartenant pas à Facebook à atteindre 3 milliards de téléchargements dans le monde sur iOS et Android, selon Sensor Tower.

Les données de Sensor Tower Store Intelligence révèlent que l’application, y compris sa version chinoise iOS appelée Douyin, était l’application (jeux non compris) la plus téléchargée et la plus rentable au monde au premier semestre 2021, avec 383 millions de premières installations et un montant estimé à 919,2 millions de dollars en dépenses de la part des utilisateurs.

L’adoption de TikTok s’est accélérée en 2021, les premiers téléchargements ayant augmenté de 2% entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 pour atteindre 177,5 millions, et de 16% entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021 pour atteindre 205,4 millions. Il s’agit de la plus forte croissance que l’appli ait connue depuis son trimestre record du début de l’année 2020, où elle avait enregistré plus de 315 millions d’installations.

Les nouveaux téléchargements de TikTok ont diminué de 38% d’une année sur l’autre, par rapport à 619 millions au premier semestre 2020, mais cette baisse est partiellement due au retrait de l’appli des App Stores en Inde. Malgré cela, les dépenses des consommateurs sur TikTok ont augmenté de 73% par rapport aux 530,2 millions de dollars de l’année précédente.

L’application a été installée plus de trois milliards de fois, ce qui en fait la cinquième application à atteindre ce cap. Les quatre autres applications ayant atteint 3 milliards d’installations sont WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram, toutes détenues par Facebook.

Au deuxième trimestre 2021, TikTok a connu sa plus forte croissance au niveaux des dépenses des utilisateurs d’un trimestre à l’autre depuis le deuxième trimestre 2020 (+39%), passant de 384,7 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 534,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.

À l’échelle mondiale, les dépenses des utilisateurs dans TikTok ont désormais dépassé les 2,5 milliards de dollars. Seules 16 applications (hors jeux) ont accumulé plus d’un milliard de dollars de recettes brutes depuis 2014, et seuls Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video ont atteint plus de 2,5 milliards de dollars.