Les prochains MacBook Pro 14 et 16″ dotés d’une webcam 1080p ?

Les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces seront équipés d’une webcam 1080p améliorée, par rapport à la caméra 720p “FaceTime HD” présente sur les actuels MacBook Air et MacBook Pro d’Apple, selon un leaker du nom de “Dylandkt”.

Dans un tweet, Dylandkt a indiqué que les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces, et plus largement “toute la gamme Mac“, arriveront avec “une webcam 1080p mise à jour et améliorée“. Le Mac le plus récent d’Apple, l’iMac 24 pouces, est équipé d’une webcam 1080p. Cependant, ses MacBook Air et MacBook Pro continuent d’être équipés d’une caméra 720p. Si la qualité de la webcam elle-même n’a pas changé, Apple affirme que grâce à M1 et à son dernier processeur d’images, la qualité de l’image est améliorée sur les MacBook.

Il convient de noter que Dylandkt a déjà fourni des informations exactes par le passé. En novembre, cinq mois avant qu’Apple n’annonce son nouvel iPad Pro, le compte a déclaré qu’Apple apporterait la puce M1 à son iPad de prochaine génération, ce qui s’est avéré exact.

Quelques jours avant l’événement “Spring Loaded” d’Apple, qui comprenait la présentation du nouvel iMac 24 pouces, le compte a indiqué que le nouveau Mac serait équipé d’une puce M1, plutôt que d’une itération “M1X” améliorée.

Plus récemment, Dylandkt a affirmé que la puce “M2” fera ses débuts dans les MacBook Airs mis à jour et colorés l’année prochaine. Le leaker a ajouté que la puce “M1X” sera réservée aux Macs “Pro” haut de gamme. Apple devrait annoncer cet automne la refonte de ses MacBook Pro 14 et 16 pouces avec un processeur Apple Silicon amélioré, un nouveau design, etc.