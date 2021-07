Qualcomm prépare une puce PC meilleure que la M1 d’Apple

Dernièrement, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que ses équipes disposent de tous les moyens et l’expertise nécessaires pour développer une nouvelle puce et dépasser les performances de la M1 de la firme de Cupertino.

Pour rappel, Apple a annoncé la M1 fin 2020. La puce offre des performances qu’aucune société ne peut égaler pour le moment.

Toutefois, Cristiano Amon a déclaré que son entreprise est prête à battre la puce M1 de la marque à la Pomme. À noter que Qualcomm vient de racheter Nuvia pour 1,4 milliard de dollars. Ainsi, la firme de San Diego a pu accéder à l’expertise d’une équipe spécialisée dans l’univers des puces. D’ailleurs, Nuvia est la société derrière la création de la puce M1.

Intel Corp et Advanced Micro Devices ne cessent de redoubler d’efforts pour produire une puce beaucoup plus performante que la M1. Pour l’instant, leurs équipes n’ont pas pu y parvenir. Dans le même temps, Qualcomm annonce donc être en train de développer un modèle beaucoup plus puissant que cette puce d’Apple.

Le rachat de Nuvia représente un point fort pour Qualcomm. Ses équipes disposent de plusieurs années d’expérience pour concevoir la puce la plus performante sur le marché. Pour rappel, Qualcomm est actuellement l’un des fournisseurs les plus connus d’Apple.