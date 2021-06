Facebook vaut désormais 1000 milliards de dollars

Bravo Facebook ! La capitalisation boursière du réseau social a passé un cap lundi en atteignant les 1000 milliards de dollars, rien que ça. Le réseau social a fini sa journée en hausse de 4,18% pour une action à 355,64 dollars.

Ce cap majeur avec une valorisation de 1000 milliards de dollars pour Facebook a eu lieu juste après une décision de justice favorable pour le groupe. Un juge fédéral américain a effectivement rejeté les plaintes pour pratiques anticoncurrentielles formulées en 2020 contre Facebook par l’autorité américaine de la concurrence (FTC) et les procureurs généraux de nombreux États américains.

La FTC et les procureurs représentant 48 États et territoires avaient accusé Facebook en décembre d’abuser de sa position dominante contre la concurrence. Ils demandaient à la justice de forcer l’entreprise à se séparer d’Instagram et WhatsApp. Selon le juge James Boasberg, « la FTC n’est pas parvenue à présenter suffisamment de faits pour établir de manière plausible » que le groupe avait un pouvoir monopolistique sur les services de réseaux sociaux. Le juge, s’il rejette la plainte, ne met pas l’affaire sous le tapis et donne à la FTC 30 jours pour présenter de nouveaux documents. Concernant les accusations formulées par les procureurs généraux à l’encontre des rachats par Facebook d’Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014, le juge a estimé qu’elles étaient trop tardives.